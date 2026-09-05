Σκόραρε ξανά ο Κούτσιας και άνοιξε το σκορ για τη Φαμαλικάο (video)

Το δεύτερο γκολ του στο πορτογαλικό πρωτάθλημα σημείωσε ο Γιώργος Κούτσιας, ο οποίος σκόραρε νωρίς για τη Φαμαλικάο στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Εστρέλα Αμαδόρα.

Σκόραρε ξανά ο Κούτσιας και άνοιξε το σκορ για τη Φαμαλικάο (video)
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Συνεχίζει να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα ο Γιώργος Κούτσιας στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, καθώς ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε για δεύτερη φορά στη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Φαμαλικάο.

Ο 22χρονος φορ άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό της εκτός έδρας αναμέτρησης απέναντι στην Εστρέλα Αμαδόρα, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της πορτογαλικής λίγκας. Το πρώτο του τέρμα ήταν στην πρεμιέρα της σεζόν, στην ισοπαλία 1-1 της Φαμαλικάο με την Εστορίλ.

Δείτε το γκολ:

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