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Τίμπεργουλβς: Εξετάζουν την επιστροφή του Κέβιν Λοβ

Ο Κέβιν Λοβ ενδέχεται να επιστρέψει στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, καθώς τόσο ο οργανισμός όσο και ο ίδιος ο παίκτης βλέπουν με καλό μάτι μία πιθανή συνεργασία, σύμφωνα με το «The Athletic».

Τίμπεργουλβς: Εξετάζουν την επιστροφή του Κέβιν Λοβ
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Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς εξετάζουν θετικά το ενδεχόμενο επιστροφής του Κέβιν Λοβ στην ομάδα, με τον έμπειρο φόργουορντ να φέρεται επίσης θετικός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με το «The Athletic», ο 37χρονος άσος επιθυμεί να επιστρέψει στον οργανισμό όπου έκανε τα πρώτα μεγάλα βήματα της καριέρας του στο NBA και ουσιαστικά καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους ψηλούς της λίγκας.

Ο Λοβ αγωνίστηκε για έξι σεζόν στη Μινεσότα, πριν αποχωρήσει την αγωνιστική περίοδο 2013-14. Εκείνη τη χρονιά πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του, έχοντας κατά μέσο όρο 26,1 πόντους και 12,5 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, ενώ ξεχώρισε και για την αποτελεσματικότητά του από τη γραμμή του τριπόντου.

Στη συνέχεια μετακόμισε στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, με τους οποίους κατέκτησε το πρωτάθλημα του NBA το 2016, στο πλευρό του ΛεΜπρόν Τζέιμς. Την περασμένη σεζόν ο Αμερικανός φόρεσε τη φανέλα των Γιούτα Τζαζ, καταγράφοντας 6,7 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ ανά αγώνα.

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