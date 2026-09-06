Ατρόμητος - Καλαμάτα: Με το βλέμμα στην πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα

Η ώρα της τρίτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League έφτασε και ο Ατρόμητος υποδέχεται την Καλαμάτα. Οι δύο ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους στις 19:00, στο «Άγγελος Ράμφος», με στόχο να πανηγυρίσουν τους πρώτους τους βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα.

Το ξεκίνημα της σεζόν δεν έχει εξελιχθεί όπως θα ήθελαν οι δύο αντίπαλοι, καθώς αμφότεροι μετρούν δύο ήττες στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Έτσι, το αυριανό παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αφού τόσο ο Ατρόμητος όσο και η Καλαμάτα θέλουν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα.

Ο Ατρόμητος θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας και μπροστά στο κοινό του θα επιχειρήσει να επιβάλει τον ρυθμό του, να δημιουργήσει ευκαιρίες και να φτάσει στην πρώτη του νίκη στη φετινή Stoiximan Super League. Από την άλλη πλευρά, η Καλαμάτα ταξιδεύει στο Περιστέρι γνωρίζοντας τις δυσκολίες της αναμέτρησης, αλλά και αποφασισμένη να παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο και να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Για την ομάδα της Μεσσηνίας, πρόκειται για ακόμη ένα απαιτητικό τεστ στη μεγάλη κατηγορία, σε μια σεζόν που κάθε βαθμός έχει ξεχωριστή αξία. Εκτός για την «Μαύρη Θύελλα» παραμένουν οι Κένεθ Βάργκας και Ντάβιντ Κουρμινόφσκι, που αναμένεται να είναι έτοιμοι μετά τη διακοπή, αλλά και οι Ναούμης, Πέρες, Παναγιώτου, Φρίμπονγκ, Μιράντα και Μουζάκης, ενώ επιστρέφουν σε σχέση με το ματς Κυπέλλου οι Γιάννης Γκέλιος και Στέφανος Στρούγγης.