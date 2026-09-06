· Ατρόμητος · Καλαμάτα

Ατρόμητος - Καλαμάτα: Με το βλέμμα στην πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα

Ατρόμητος και Καλαμάτα τίθενται αντιμέτωποι στο Περιστέρι (06/09, 19:00), με τις δύο ομάδες να αναζητούν την πρώτη τους νίκη στη φετινή Super League.

Ατρόμητος - Καλαμάτα: Με το βλέμμα στην πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ώρα της τρίτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League έφτασε και ο Ατρόμητος υποδέχεται την Καλαμάτα. Οι δύο ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους στις 19:00, στο «Άγγελος Ράμφος», με στόχο να πανηγυρίσουν τους πρώτους τους βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα.

Το ξεκίνημα της σεζόν δεν έχει εξελιχθεί όπως θα ήθελαν οι δύο αντίπαλοι, καθώς αμφότεροι μετρούν δύο ήττες στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Έτσι, το αυριανό παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αφού τόσο ο Ατρόμητος όσο και η Καλαμάτα θέλουν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα.

Ο Ατρόμητος θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας και μπροστά στο κοινό του θα επιχειρήσει να επιβάλει τον ρυθμό του, να δημιουργήσει ευκαιρίες και να φτάσει στην πρώτη του νίκη στη φετινή Stoiximan Super League. Από την άλλη πλευρά, η Καλαμάτα ταξιδεύει στο Περιστέρι γνωρίζοντας τις δυσκολίες της αναμέτρησης, αλλά και αποφασισμένη να παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο και να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Για την ομάδα της Μεσσηνίας, πρόκειται για ακόμη ένα απαιτητικό τεστ στη μεγάλη κατηγορία, σε μια σεζόν που κάθε βαθμός έχει ξεχωριστή αξία. Εκτός για την «Μαύρη Θύελλα» παραμένουν οι Κένεθ Βάργκας και Ντάβιντ Κουρμινόφσκι, που αναμένεται να είναι έτοιμοι μετά τη διακοπή, αλλά και οι Ναούμης, Πέρες, Παναγιώτου, Φρίμπονγκ, Μιράντα και Μουζάκης, ενώ επιστρέφουν σε σχέση με το ματς Κυπέλλου οι Γιάννης Γκέλιος και Στέφανος Στρούγγης.

COMMENTS
LATEST NEWS
09:14 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός - Παναιτωλικός: Οι Βοιωτοί ψάχνουν «σεφτέ» απέναντι στους αήττητους Αγρινιώτες

09:02 SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Η δράση συνεχίζεται με Πανιώνιος - Αστέρας AKTOR και ΑΕΛ - Αναγέννηση Καρδίτσας

08:41 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ - Κηφισιά: Με φόντο τη δεύτερη νίκη οι Κρητικοί, για το «διπλό» η ομάδα του Λέτο

08:30 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (06/09) - «Σόου της ΑΕΚ» και «ΣΟΚ με Ελ Κααμπί»

08:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκη για τη Σπόρτινγκ κόντρα στη Νασιονάλ - Ήρθαν από τον πάγκο Ιωαννίδης-Βαγιαννίδης (vid)

08:15 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, με αρκετό κόσμο στο ΟΑΚΑ

08:01 ΜΠΑΣΚΕΤ

Πού θα δείτε τον τελικό του Crete IBT ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα

07:43 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος - Καλαμάτα: Με το βλέμμα στην πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα

05:05 NBA

Τίμπεργουλβς: Εξετάζουν την επιστροφή του Κέβιν Λοβ

02:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Μπόκα Τζούνιορς τιμά τον Τέβεζ με ένα παιχνίδι γεμάτο αστέρες

00:21 SUPER LEAGUE

Νίκολιτς: «Όταν νικάς 5-0 είναι εύκολο να μιλάς – Απαιτητική χρονιά, θα έχει πάνω και κάτω»

00:08 SUPER LEAGUE

AEK: Τι είπε ο Νίκολιτς για το «κόψιμο» του Γκεοργκίεφ και τη μεταγραφή του Κουτέσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας