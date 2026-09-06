Για την 5η αγωνιστική του Πορτογαλικού πρωταθλήματος, η Σπόρτινγκ επικράτησε με 2-0 της Νασιονάλ, με τους δύο Έλληνες να περνάνε ως αλλαγή στο παιχνίδι του «Ζοσέ Αλβαλάδε».

Η Σπόρτινγκ επικράτησε με 2-0 εντός έδρας τη Νασιονάλ, για την 5η αγωνιστική της Primeira Liga, ανακτώντας τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία, δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο και απόλυτη Πόρτο.

Ο Σουαρές έκανε το 1-0 στο 32' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και τον Γκονσάλβες στο 49' να κάνει το 2-0.

Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιαννίδης πέρασαν ως αλλαγή στην αναμέτρηση, με τον Ρούι Μπόρζες στη συν. Τύπου ωστόσο να αναφέρει πως η απόφαση να αφήσει στον πάγκο τον Έλληνα στράικερ ποτέ δεν είναι εύκολη.

Δείτε στιγμιότυπα της αναμέτρησης: