Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, με αρκετό κόσμο στο ΟΑΚΑ

Η 3η αγωνιστική της Super League, φέρνει και την πρώτη «μάχη» ομάδων του Big-4. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, με την αναμέτρηση να μη βρίσκει καμία από τις δύο ομάδες στο επιθυμητό σημείο ετοιμότητας.

Αθηναίοι και Θεσσαλονικείς, προχώρησαν σε αλλαγή προπονητή και πολλές διαφοροποιήσεις στο ρόστερ τους. Κατά συνέπεια, η αγωνιστική «χημεία» απουσιάζει, όπως και το επίπεδο ετοιμότητας που θα ήθελαν οι δύο προπονητές. Στοιχεία που δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στο πάθος, την αποφασιστικότητα και τη συγκέντρωση, αναφορικά με το ποιος θα βγει τελικά νικητής.

Οι «πράσινοι» έχουν δώσει ένα ματς στο πρωτάθλημα ως τώρα, επικρατώντας στη Λιβαδειά. Οι «ασπρόμαυροι» έχουν κάνει το 2/2, με νίκες εντός επί του Λεβαδειακού και στο Περιστέρι επί του Ατρόμητου.

Ζητούμενο και για τους δύο είναι η νίκη, με τον Παναθηναϊκό να μοιάζει να έχει καλύτερη ψυχολογία. Λόγω της μεταγραφής του Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος είναι και για πρώτη φορά στην αποστολή μετά τη σπουδαία επιστροφή του. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη, ξέρει πως ένα εκτός έδρας αποτέλεσμα θα άλλαζε συνολικά το κλίμα, οπότε το κίνητρό του είναι τεράστιο.

Η σημασία του αγώνα, ο χαρακτήρας του, αλλά και η παρουσία του Αζεντίν Ουναΐ στην αποστολή των γηπεδούχων, θα φέρει αρκετό κόσμο στο ΟΑΚΑ. Με τις αρχικές εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περισσότερους από 20.000 φιλάθλους, χωρίς να αποκλείονται εκπλήξεις.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει για πρώτη φορά στη διάθεσή του τον Αζεντίν Ουναΐ. Ο Μαροκινός πιθανότατα θα είναι στον πάγκο. Εκτός είναι οι Τσάπρας και Τσιριβέγια, λόγω τραυματισμού.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναϊ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ, Ντέσερς.

Από την πλευρά των φιλοξενούμενων, ο Αλέσιο Λίσι δεν έχει τους Λουσέ και Χατζηδιάκο που ταλαιπωρούνται από θλάση. Εκτός είναι και οι Μεϊτέ-Ντεσπόντοφ, όπως συμβαίνει εδώ και καιρό.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Σορετίρε, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Φέλιξ Τσβάιερ από τη Γερμανία, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Ρόμπερρ Κέμπτερ και Νικολάι Κίμεγερ. Τέταρτος ο Φώτης Πολυχρόνης. VAR o Πασκάλ Μίλερ και AVAR o Μάρκους Έρχαρντ Σιν.

Το μεγάλο ματς του ΟΑΚΑ θα αρχίσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.