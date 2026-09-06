Λεβαδειακός - Παναιτωλικός: Οι Βοιωτοί ψάχνουν «σεφτέ» απέναντι στους αήττητους Αγρινιώτες

Ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Παναιτωλικό στη Λιβαδειά στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League.

Οι δύο ομάδες ακολουθούν «βίους αντίθετους» μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές του πρωταθλήματος καθώς από τη μια ο Λεβαδειακός ακόμα αναζητά τα πατήματά του υπό τις οδηγίες του Ηλία Χαραλάμπους και παραμένει χωρίς βαθμό.

Βέβαια, οι Βοιωτοί είχαν εξαιρετικά δύσκολο πρόγραμμα στην εκκίνηση, αντιμετωπίζοντας κατά σειρά τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (4-0) και τον Παναθηναϊκό στο «Λάμπρος Κατσώνης» (0-2), εμφανίσεις στις οποίες δεν κατάφεραν να φανούν όσο ανταγωνιστικοί θα ήθελαν.

Στον αντίποδα, ο Παναιτωλικός πραγματοποιεί το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας του στη μεγάλη κατηγορία, έχοντας κάνει το απόλυτο «2 στα 2» για πρώτη φορά στα χρονικά.

Το συγκρότημα του Γιάννη Αναστασίου εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον την έδρα του στα δύο πρώτα παιχνίδια, επικρατώντας αρχικά με 3-1 του Αστέρα AKTOR και εν συνεχεία με 2-0 της Καλαμάτας. Πλέον, οι Αγρινιώτες καλούνται να δώσουν το πρώτο τους εκτός έδρας παιχνίδι στη σεζόν, θέλοντας να διατηρήσουν την υψηλή αυτοπεποίθηση και το θετικό μομέντουμ.

Από την άλλη, το παιχνίδι αποκτά χαρακτήρα «πρέπει» για τους γηπεδούχους, καθώς είναι η πρώτη αναμέτρηση της χρονιάς στην οποία δεν αντιμετωπίζουν κάποιο από τα φαβορί του τίτλου και θέλουν πάση θυσία να κάνουν «σεφτέ» μπροστά στο κοινό τους.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά πλάνα των δύο τεχνικών, ο Ηλίας Χαραλάμπους δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του Παναγιώτη Συμελίδη, ο οποίος αποβλήθηκε στο ματς με τον Παναθηναϊκό και είναι τιμωρημένος.

Στον αντίποδα, ο Γιάννης Αναστασίου έχει ως μοναδικό απόντα τον Μεχία. Παράλληλα, ο προπονητής του Παναιτωλικού μπορεί να υπολογίζει για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι τον Μαχάλα Οπόκου, ο οποίος ξεπέρασε το βαρύ διάστρεμμα που τον ταλαιπωρούσε από την περίοδο της προετοιμασίας και τέθηκε στη διάθεση του «Τίτορμου».

Η σέντρα στο παιχνίδι είναι προγραμματισμένη για τις 20:00, ενώ η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το NovaSports Prime.