· Μοντερέι

Πινέδα σε Αλμέιδα: «Είμαι μαζί σου περισσότερα χρόνια από ότι με τη γυναίκα μου»

Με δήλωσή του, ο Ορμπελίν Πινέδα σχολίασε τη συνύπαρξή του με τον Ματίας Αλμέιδα, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη γυναίκα του.

Πινέδα σε Αλμέιδα: «Είμαι μαζί σου περισσότερα χρόνια από ότι με τη γυναίκα μου»
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Η Μοντερέι διασταυρώνει τα ξίφη της με την Τολούκα στον τελικό του Leagues Cup με φόντο το πρώτο τρόπαιο της σεζόν, όμως η συνέντευξη Τύπου έκλεψε την παράσταση χάρη στη μοναδική σχέση του Ματίας Αλμέιδα με τον Ορμπελίν Πινέδα.

Οι δύο άνδρες συνυπάρχουν πλέον για τρίτη φορά στην καριέρα τους, μετά τις κοινές θητείες τους σε Τσίβας και ΑΕΚ. Μετρώντας πλέον 244 συμμετοχές υπό τις οδηγίες του Αργεντινού τεχνικού, ο Μεξικανός μέσος θέλησε να περιγράψει το πόσο δεμένοι είναι, προσφέροντας επική ατάκα, φέρνοντας ως παράδειγμα τη γυναίκα του.

«Είμαι μαζί σου περισσότερα χρόνια από ό,τι με τη γυναίκα μου!», ανέφερε χαμογελώντας ο Πινέδα.

Από την πλευρά του, ο «Πελάδο» έσταξε μέλι για τον διεθνή χαφ, υπογραμμίζοντας την αξία αλλά και τον σπάνιο χαρακτήρα του.

«Είναι αυθεντικός, ευγενικός, ταπεινός και ένας σπουδαίος παίκτης. Όποιος τον είδε να προπονείται στα 13 του σίγουρα βλέπει ακόμα το ίδιο ταλέντο, παρά τους τίτλους που έχει κατακτήσει. Ο Τύπος δεν τον έχει εκτιμήσει όσο εγώ, δεδομένου ότι έχει επιλεγεί τρεις φορές ως ο καλύτερος παίκτης σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τον παίρνω μαζί μου όπου μπορώ γιατί είναι ο καλύτερος... Αλλά δεν ξέρω αν θα παίξει αύριο!».

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