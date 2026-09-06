Τρινκιέρι: «Παίξαμε σκ@τ@ στο τελευταίο δεκάλεπτο, δεν είμαι ο Aγιος Βασίλης»

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε άνετα με 89-71 της Ούντινε και ξεκίνησε θετικά τον κύκλο των φιλικών προετοιμασίας στην Ιταλία.

Παρά την εύκολη νίκη, ο Αντρέα Τρινκιέρι δεν έδειξε ευχαριστημένος στις δηλώσεις του από την εικόνα που είχε η ομάδα, ειδικά στο τέταρτο δεκάλεπτο, ενώ αναφέρθηκε επίσης και στην ενσωμάτωση των διεθνών, με τους Μπαζίνα, Καλάθη και Όσμαν να πραγματοποιούν το ντεμπούτο τους με την «ασπρόμαυρη» φανέλα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τρινκιέρι

Τι σας εντυπωσίασε περισσότερο από τη σημερινή εμφάνιση; «Η τέταρτη περίοδος. Ήταν… σκ@τ@! Ήταν πολύ κακή όσον αφορά τη νοοτροπία, τη γλώσσα του σώματος και τη γενικότερη στάση μας. Καταλαβαίνω ότι είχαμε διαφορά 20, 25, 27 πόντων, αλλά αυτό δεν είναι αυτό που θέλουμε. Και αυτό ακριβώς επισήμανα στους παίκτες μου.

Όλα τα υπόλοιπα, υπήρχαν πράγματα που κάναμε καλά. Από πλευράς ενέργειας ήμασταν καλοί, στο να τρέξουμε το γήπεδο ήμασταν εντάξει. Είχαμε αρκετά προβλήματα στην άμυνα, αλλά πιστεύω ότι έχουμε και βαριά πόδια. Δεν μπορείς όμως να έχεις βαρύ μυαλό. Αυτό είναι κάτι που δεν θέλουμε».

Για τα ντεμπούτα Μπαζίνα, Οσμάν και Καλάθη: «Δεν ξέρω αν θα ξαναδείτε τον Μπαζίνα στο rotation μετά από αυτό το παιχνίδι, για να σας πω την αλήθεια. Από έναν 22χρονο παίκτη περιμένω κάτι εντελώς διαφορετικό. Όταν είσαι νέος, έχεις την τάση να κάνεις λάθη επειδή είσαι άπειρος. Και τα λάθη είναι μέρος του παιχνιδιού. Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι λαθών. Ένα πράγμα όμως δεν είναι αποδεκτό: ένας παίκτης, επειδή τα πράγματα αρχίζουν να πηγαίνουν προς τη… σκοτεινή πλευρά του παιχνιδιού του, να παρασύρει ολόκληρη την ομάδα. Και είναι επίσης point guard. Σήμερα παρέσυρε την ομάδα και είμαι πολύ, πολύ απογοητευμένος.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, πιστεύω ότι έπαιξε 15 λεπτά. Και πιστεύω ότι την επόμενη φορά πρέπει να κερδίσει αυτά τα λεπτά. Σήμερα είμαι πολύ απογοητευμένος.

Συνήθως δεν μιλάω για μεμονωμένους παίκτες. Αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, ξέρετε, δουλεύει καλά στις προπονήσεις. Στο παιχνίδι όμως πρέπει να αφήσει το παιχνίδι να έρθει σε εκείνον .Πρέπει να είναι αποτελεσματικός για την ομάδα. Πρέπει να βοηθάει την ομάδα, όχι τον εαυτό του.

Έχουμε δύο παίκτες επιπέδου EuroLeague. Πιστεύω ότι έχουμε άλλους παίκτες που μπορούν να παίξουν καλύτερα. Γι’ αυτό στην προετοιμασία δεν πρέπει να κοιτάς μόνο τα πράγματα που λειτουργούν. Πρέπει να κοιτάς αυτά που πρέπει να βελτιώσεις .Γιατί όταν έρθουν τα επίσημα παιχνίδια, θα έχεις λιγότερο χρόνο. Πιστεύω ότι σήμερα είχαμε πολλές μέτριες εμφανίσεις. Και δεν υπήρχε λόγος γι’ αυτό. Γιατί ένα άστοχο σουτ δεν είναι ποτέ λάθος. Ένα ελεύθερο άστοχο σουτ δεν είναι ποτέ λάθος. Η γλώσσα του σώματος και το τι κάνεις για την ομάδα είναι κρίσιμα για μένα. Τώρα χτίζουμε δεσμούς. Χτίζουμε ομάδα. Χτίζουμε στάνταρ.

Πιστεύω ότι, όπως είπα και στον Μπαζίνα, για να σας πω την αλήθεια, τώρα τον προκαλώ. Γιατί πιστεύω πολύ σε εκείνον. Είμαι προπονητής. Δεν είμαι ο Άγιος Βασίλης. Δεν κάνω δώρα. Αν σε στείλω στο γήπεδο, πιστεύω ότι μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα.

Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Για να σας πω την αλήθεια, είμαι ικανοποιημένος από την ενέργεια, από τον τρόπο που τρέξαμε το γήπεδο και από ορισμένες ατομικές εμφανίσεις. Αλλά τα υπόλοιπα πρέπει να είναι καλύτερα από τη μία μέρα στην άλλη. Όχι σε έναν μήνα».