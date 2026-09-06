Ιτούδης: «Υπέροχο για τον Παναθηναϊκό και το ευρωπαϊκό μπάσκετ η επιστροφή Ομπράντοβιτς»

Εξαιρετική κίνηση που βοηθάει προς το καλύτερο το ευρωπαϊκό μπάσκετ και τον Παναθηναϊκό AKTOR είναι σύμφωνα με τον Δημήτρη Ιτούδη η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο των «πράσινων».

Ο Έλληνας τεχνικός της Χάποελ Τελ Αβίβ, παραχώρησε συνέντευξη σε σερβικό ΜΜΕ και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη μεγάλη επιστροφή του «Ζοτς» στο «τριφύλλι», ενώ παράλληλα εξέφρασε την άποψή του για την EuroLeague της νέας εποχής αλλά και την επανένταξη των ρωσικών ομάδων στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Δημήτρης Ιτούδης στη Mozzart:

Για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς: “Είναι μία εξαιρετική κίνηση. Πάνω απ’ όλα επειδή ο Ζέλικο επέστρεψε στον χώρο όπου για 13 χρόνια έδωσε τα πάντα και, μαζί με όλους τους παίκτες και το προσωπικό, συνέβαλε σε σπουδαία αποτελέσματα. Εκεί νιώθει καλά, και όταν κάποιος νιώθει καλά στον χώρο εργασίας του και στο περιβάλλον του, τότε αποδίδει αποτελέσματα. Έτσι, τόσο για τους οπαδούς όσο και χάρη στην κίνηση του κ. Δημήτρη Γιαννάκοπουλου, ο οποίος κατέληξε σε συμφωνία με τον Ζέλικο, είναι υπέροχο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και υπέροχο για τον Παναθηναϊκό. Έχουν δημιουργήσει και συνεχίζουν να δημιουργούν μια εξαιρετική ομάδα”.

Για το επίπεδο ανταγωνισμού στην EuroLeague: “Κάθε χρόνο οι ομάδες γίνονται πιο δυνατές, και φέτος ίσως λίγο περισσότερο. Αυτό είναι μόνο θετικό για τους οπαδούς. Αυτή είναι η δύναμη και η ομορφιά του διαγωνισμού. Έχουμε αυτό το σύνθημα: “Κάθε αγώνας μετράει”. Στην Ευρωλίγκα, κάθε αγώνας είναι σημαντικός. Πραγματικά είναι. Είτε παίζεις εναντίον της τελευταίας είτε της προτελευταίας ομάδας – αν χάσεις δύο αγώνες, αποκλείεσαι. Αν κερδίσεις δύο αγώνες, προκρίνεσαι στα πλέι-οφ. Αυτό δείχνει πόση συγκέντρωση απαιτείται και πόσο σημαντικό είναι να διαθέτεις ένα ευρύτερο ρόστερ. Βλέπεις ότι οι ομάδες με 12 ή 13 παίκτες, όπως είχαν πριν, έχουν πλέον περάσει στους 16, 17 ή 18. Επειδή και τα εγχώρια πρωταθλήματα είναι απαιτητικά σε όλες αυτές τις χώρες.

Είμαστε 20 ομάδες τώρα. Πιστεύω και ελπίζω ότι οι ρωσικές ομάδες θα επιστρέψουν. Η FIBA έχει ξεκινήσει και έχει δώσει το πράσινο φως για τους παίκτες, τα άτομα και τους διαιτητές, οπότε το επόμενο βήμα θα είναι οι ομάδες, τα ομαδικά αθλήματα. Αν επιστρέψουν οι ρωσικές ομάδες, κάτι που είναι και δική μου επιθυμία, έχουμε ήδη και άλλους υποψηφίους. Έχουμε τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τη Ρόμα και όλες τις ομάδες που θέλουν να συμμετάσχουν, να αποκτήσουν δικαιώματα συμμετοχής, πράγμα που σημαίνει ότι επεκτείνουμε την Ευρωλίγκα. Σημαίνει ότι έχουμε περισσότερες ομάδες που μπορούν να εγγυώνται σταθερά οικονομική σταθερότητα. Σημαίνει επενδύσεις”.