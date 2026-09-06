Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης του Τσιτσιπά με τον Σέλτον για τους «16» του US Open
Πού θα δείτε την μεγάλη αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά κόντρα στον Μπεν Σέλτον για τους «16» του αμερικανικού Grand Slam.
Το εμπόδιο του Μπεν Σέλτον καλείται να ξεπεράσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στους «16» του US Open, θέλοντας να κάνει το αποφασιστικό βήμα για τα προημιτελικά.
Ο Έλληνας πρωταθλητής θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Αμερικανό τενίστα στις 2:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (07/09) στο Arthur Ashe Stadium, με το παιχνίδι να μεταδίδεται ζωντανά στην Ελλάδα μέσω του Eurosport 1.
Ο νικητής του ζευγαριού θα εξασφαλίσει το εισιτήριο για τα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Κάρλος Αλκαράθ και τον Τόμι Πολ.
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