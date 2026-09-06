Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης του Τσιτσιπά με τον Σέλτον για τους «16» του US Open

Το εμπόδιο του Μπεν Σέλτον καλείται να ξεπεράσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στους «16» του US Open, θέλοντας να κάνει το αποφασιστικό βήμα για τα προημιτελικά.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Αμερικανό τενίστα στις 2:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (07/09) στο Arthur Ashe Stadium, με το παιχνίδι να μεταδίδεται ζωντανά στην Ελλάδα μέσω του Eurosport 1.

Ο νικητής του ζευγαριού θα εξασφαλίσει το εισιτήριο για τα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Κάρλος Αλκαράθ και τον Τόμι Πολ.