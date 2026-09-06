Συνεχίζει σε ομάδα έκπληξη ο Μπρούνο Γκάμα (pic)

Για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του ετοιμάζεται στα 38 του χρόνια ο Μπρούνο Γκάμα, με τον Σπάρτακο Κιτίου, ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Κύπρου να ανακοινώνει την απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού

Με πλούσια καριέρα στα ελληνικά γήπεδα με τη φανέλα του Άρη, ο Γκάμα αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στην Καλαμάτα. Με τη «Μαύρη Θύελλα» κατέγραψε 16 συμμετοχές και 2 ασίστ, συμβάλλοντας στην επίτευξη της ανόδου.

Έχοντας αποχωρήσει ως ελεύθερος από την ομάδα της Μεσσηνίας, ο Πορτογάλος αποφάσισε τελικά να συνεχίσει τη διαδρομή του στα κυπριακά γήπεδα.