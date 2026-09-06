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Super League 2: Η δράση συνεχίζεται με Πανιώνιος - Αστέρας AKTOR και ΑΕΛ - Αναγέννηση Καρδίτσας

Πού θα δείτε τις κορυφαίες αναμετρήσεις της Κυριακής (06/09) στην πρεμιέρα της Super League 2.

Super League 2: Η δράση συνεχίζεται με Πανιώνιος - Αστέρας AKTOR και ΑΕΛ - Αναγέννηση Καρδίτσας
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«Σέντρα» κάνει αυτό το σαββατοκύριακο η Super League 2, με τη δεύτερη τη τάξει κατηγορία στην Ελλάδα να μπαίνει σε μια νέα εποχή με ενιαίο όμιλο.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (06/09) περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις, με δύο εξ αυτών να καλύπτονται τηλεοπτικά.

Στις 16:00 ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR Β' στη Νέα Σμύρνη, με το παιχνίδι να μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι της Superbet στο Youtube.

Την ίδια ώρα στη Θεσσαλία, ΑΕΛ και Αναγέννηση Καρδίτσας κοντράρονται στο AEL FC Arena, στο ντέρμπι της αγωνιστικής που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ.

Δείτε εδώ αναλυτικά όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Πανθρακικός – ΠΑΣ Πύργος 0-0

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

Πανιώνιος – Aστέρας Β' AKTOR 16:00

ΑΕΛ – Αναγέννηση Καρδίτσας 16:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Νέστος Χρυσούπολης – Ζάκυνθος 16:00

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

Mάρκο – Πανσερραϊκός 16:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Athens Kallithea - Νίκη Βόλου 17:00

Ελλάς Σύρου – Απόλλων Καλαμαριάς 17:30

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

ΠΑΟΚ Β’ – Ολυμπιακός Β' 16:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

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