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Πού θα δείτε τον τελικό του Crete IBT ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα

Ερυθρός Αστέρας και Ολυμπιακός διεκδικούν στον τελικό του Ηρακλείου το τουρνουά του Crete IBT. Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης.

Πού θα δείτε τον τελικό του Crete IBT ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα
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Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας κοντράρονται απόψε στα «Δύο Αοράκια» στον τελικό του 6ου Διεθνούς τουρνουά της Κρήτης (Crete IBT).

Σε ακόμη ένα φιλικό παιχνίδι υψηλού επιπέδου, οι «ερυθρόλευκοι» του Πειραιά και του Βελιγραδίου θα διεκδικήσουν το τρόπαιο, με τους φιλάθλους να παίρνουν μια πρώτη γεύση από τις ομάδες, οι οποίες ωστόσο βρίσκονται ακόμη σε περίοδο προετοιμασίας.

Στον ημιτελικό της διοργάνωσης, το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε με 82-77 της Φενέρμπαχτσε, έχοντας σε πολύ καλή ημέρα τόσο τον Εβάν Φουρνιέ, όσο και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Από την άλλη, οι Σέρβοι ξεπέρασαν το εμπόδιο της Αρμάνι Μιλάνο στον δικό τους ημιτελικό, σε μια αναμέτρηση που ο Τζόρνταν Νουόρα ξεχώρισε για τους «ερυθρόλευκους» του Ίμπον Ναβάρο.

Το τζάμπολ του τελικού είναι προγραμματισμένο για τις 20:30 στο κλειστό της Αλικαρνασσού, με το παιχνίδι να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 4HD.

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