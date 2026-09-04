Ολυμπιακός - Φενέρ 82-77: Με ηγέτη Φουρνιέ οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν θέση στον τελικό του Crete IBT

105 ημέρες μετά το τελευταίο τους συναπάντημα για τον ημιτελικό του Final Four της EuroLeague, Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε διασταύρωσαν και πάλι τα ξίφη τους, αυτή τη φορά σε φιλικό παιχνίδι υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο του τουρνουά του Ηρακλείου, Crete IBT.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησαν με 82-77 της τουρκικής ομάδας, ξεκινώντας με το δεξί τα επίσημα φιλικά προετοιμασίας και κλείνοντας παράλληλα θέση στον τελικό της Κυριακής (06/09) με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα.

Οι οπαδοί των Πειραιωτών είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν για πρώτη φορά τους Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Εμπάι Εντιάι να αγωνίζονται με τη νέα τους ομάδα, μη καταφέρνοντας ωστόσο αμφότεροι να ξεχωρίσουν στο ανεπίσημο ντεμπούτο τους.

Πρώτος σκόρερ για τους Πρωταθλητές Ευρώπης ήταν ο Εβάν Φουρνιέ με 19 πόντους, ενώ κομβικότατος στην έκβαση του αγώνα ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ (13 πόντοι), ο οποίος ευστόχησε σε κρίσιμα τρίποντα στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης.

Θυμίζουμε πως στο συγκεκριμένο φιλικό δεν αγωνίστηκαν οι Ζαν Μοντέρο, Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ, κάτι που αναμένεται να συμβεί στο επερχόμενο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.

Το ματς

Οι δύο ομάδες μπήκαν στο παρκέ δυνατά με το παιχνίδι να είναι αρκετά physical από την αρχή με συνολικά 16 φάουλ στην πρώτη περίοδο.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Φενέρμπαχτσε βρήκε ρυθμό με τον Χόρτον-Τάκερ, φτάνοντας στο +8 (30-22). Ο Ολυμπιακός αντέδρασε με τον Χολ να πετυχαίνει οκτώ σερί πόντους, μαζεύοντας τη διαφορά στο 35-32, πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 34-37.

Η Φενέρ διατηρούσε το προβάδισμα στο δεύτερο μέρος, βρίσκοντας συνεχώς λύσεις με τον Κλάιμπερν και τον Χόρτον-Τάκερ στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου.

Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά, ο Εβάν Φουρνιέ ανέλαβε τα ηνία της επίθεσης των «ερυθρολεύκων», ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πέτυχε κρίσιμα σουτ. Με μεγάλο τρίποντο του ομογενούς γκαρντ στο 37' το παιχνίδι ήρθε στα ίσα (71-71), ενώ με δικό του νέο μακρινό σουτ στο τελευταίο λεπτό, ο Ολυμπιακός πήρε αέρα 4 πόντων (+4), «κλειδώνοντας» τη μεγάλη ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 34-37, 57-58, 82-77

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόρντ 7, Πλώτας 0, Πάπας 1, Μίλερ-ΜακΙντάιρ 2, Νετζήπογλου 0, Ντόρσεϊ 15, Εντιάι 2, Καραγιαννίδης 0, Τζόζεφ 10, Ντάνστον 0, Χολ 16, Τζόουνς 10, Φουρνιέ 19

Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπίνγχαμ 4, Μπάλντγουιν 16, Σανλί 3, Χόρτον-Τάκερ 10, Μαχμούτογλου 3, Κι 6, Μπιτίμ 5, Γιουζάνγκ 6, Κλάιμπερν 11, Σίλβα 5, Σιλντς 4, Σαργκιούνας 4