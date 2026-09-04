· Παρί Σεν Ζερμέν

Η Παρί «έδεσε» τον Λουίς Ενρίκε και ακόμη πέντε παίκτες

Την παραμονή του Λουίς Ενρίκε μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η Παρί Σεν Ζερμέν, μαζί με ακόμη πέντε ανανεώσεις συμβολαίων. Στους πρωταθλητές Ευρώπης θα παραμείνουν οι Λούκας Μπεράλντο, Σένι Μαγιουλού, Ζοάο Νέβες, Γουίλιαν Πάτσο και Φαμπιάν Ρουίθ.

Η Παρί «έδεσε» τον Λουίς Ενρίκε και ακόμη πέντε παίκτες
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Η βραδιά της Παρασκευής (04/09) ήταν αφιερωμένη στις ανανεώσεις για τους πρωταθλητές Ευρώπης, οι οποίοι φρόντισαν να βάλουν τις βάσεις για τη συνέχεια του επιτυχημένου πρότζεκτ τους.

Η σημαντικότερη ανακοίνωση αφορούσε τον Λουίς Ενρίκε, με τον Ισπανό τεχνικό να επεκτείνει τη συνεργασία του με την Παρί Σεν Ζερμέν μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Ο 56χρονος προπονητής έχει οδηγήσει την ομάδα σε δύο διαδοχικές κατακτήσεις του Champions League και αποτελεί τον βασικό αρχιτέκτονα της αγωνιστικής της φιλοσοφίας.

Παράλληλα, οι Παριζιάνοι «έδεσαν» για τα επόμενα χρόνια και σημαντικά στελέχη του ρόστερ. Οι Λούκας Μπεράλντο, Σένι Μαγιουλού, Ζοάο Νέβες και Γουίλιαν Πάτσο επέκτειναν τα συμβόλαιά τους μέχρι το 2031, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση του συλλόγου να διατηρήσει τον βασικό κορμό της ομάδας.

Στην ίδια σειρά ανακοινώσεων συμπεριλήφθηκε και ο Φαμπιάν Ρουίθ, ο οποίος θα παραμείνει στο Παρίσι μέχρι το 2028. Ο Ισπανός μέσος έχει εξελιχθεί σε σημαντικό κομμάτι της ομάδας του Λουίς Ενρίκε και η νέα συμφωνία ενισχύει ακόμη περισσότερο τη συνέχεια του υπάρχοντος κορμού.

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