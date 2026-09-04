«Καμπάνα» τεσσάρων αγωνιστικών από την UEFA στον Γκεντουζί

Η αναμέτρηση της Λιόν με τη Φενέρμπαχτσε για τα playoffs του Champions League είχε ένταση εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Η τουρκική ομάδα επικράτησε με 2-1 στη Γαλλία και, σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα, εξασφάλισε την πρόκρισή της στη League Phase της διοργάνωσης.

Ωστόσο, τα όσα ακολούθησαν μετά το τελευταίο σφύριγμα επισκίασαν το αγωνιστικό κομμάτι. Ο Ματέο Γκεντουζί, ο οποίος έχει φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα της Μαρσέιγ, πανηγύρισε έντονα μπροστά στους φίλους της Λιόν και προχώρησε σε άσεμνες χειρονομίες προς την εξέδρα.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν ένας οπαδός της γαλλικής ομάδας εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και κινήθηκε προς τον Γκεντουζί. Ακολούθησε μεγάλη ένταση, με αρκετούς ποδοσφαιριστές της Φενέρμπαχτσε να εμπλέκονται στη σύρραξη που μεταφέρθηκε μέχρι τη φυσούνα.

Η UEFA εξέτασε τα περιστατικά που σημειώθηκαν μετά το τέλος της αναμέτρησης και τελικά επέβαλε αυστηρή ποινή στον Γκεντουζί. Ο Γάλλος μέσος τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τεσσάρων αγωνιστικών, ενώ του επιβλήθηκε και πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.