Diamond League: Εκτός τελικού ο Ντουπλάντις - Μεγάλη ευκαιρία για να πάρει διαμάντι ο Καραλής

Με μία ηχηρή απουσία θα διεξαχθεί ο τελικός του επί κοντώ στο Diamond League των Βρυξελλών, καθώς ο Μόντο Ντουπλάντις ανακοίνωσε λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα πως δεν θα αγωνιστεί.

Diamond League: Εκτός τελικού ο Ντουπλάντις - Μεγάλη ευκαιρία για να πάρει διαμάντι ο Καραλής
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Ο Μόντο Ντουπλάντις εμφανίστηκε στη γιγαντοοθόνη του σταδίου και ενημέρωσε το κοινό πως δεν ήταν σε θέση να συμμετάσχει στον τελικό του Diamond League, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο Σουηδός παγκόσμιος ρέκορντμαν ένιωσε «σφιχτός» κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης.

Η εξέλιξη αυτή διαφοροποιεί σημαντικά τα δεδομένα του τελικού και δημιουργεί μια σπουδαία ευκαιρία για τον Εμμανουήλ Καραλή. Ο Έλληνας πρωταθλητής καλείται πλέον να εκμεταλλευτεί την απουσία του μεγάλου φαβορί και να διεκδικήσει το πρώτο Diamond League της καριέρας του.

Ο Καραλής άρχισε επιτυχημένα την προσπάθειά του, περνώντας τα 5.52μ. Στον τελικό συμμετέχουν επίσης ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτορμσεν, ο Αμερικανός Σαμ Κέντρικς, ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ, ο Γάλλος Τιμπό Κολέ και ο Βέλγος Μπεν Μπρούντερς, ο οποίος αγωνίζεται με πρόσκληση λόγω της διοργανώτριας χώρας.

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