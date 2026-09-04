· Μάντσεστερ Σίτι

Μαρέσκα για Φερνάντες: «Έχουμε υπογράψει έναν νικητή»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Έντσο Μαρέσκα για τον Έντσο Φερνάντες, μετά τη μεταγραφή του Αργεντινού στη Μάντσεστερ Σίτι.

Μαρέσκα για Φερνάντες: «Έχουμε υπογράψει έναν νικητή»
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Η Μάντσεστερ Σίτι προχώρησε σε μία μεταγραφική κίνηση που προκαλεί αίσθηση, καθώς κατέβαλε το ποσό των 145 εκατ. ευρώ στην Τσέλσι για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες.

Ο 25χρονος Αργεντινός χαφ αναμένεται να έχει κομβικό ρόλο στα πλάνα των «πολιτών», ενισχύοντας σημαντικά τη μεσαία γραμμή της ομάδας.

Στη Μάντσεστερ Σίτι ο Φερνάντες θα συνεργαστεί ξανά με τον Έντσο Μαρέσκα. Ο Ιταλός τεχνικός γνωρίζει καλά τον Αργεντινό από την κοινή τους παρουσία στην Τσέλσι και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

«Έχουμε υπογράψει έναν νικητή. Ο Έντσο έχει νοοτροπία νικητή, ξέρει πώς να κερδίζει Παγκόσμιο Κύπελλο, Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Το κύριό του είναι ότι είναι νικητής. Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι τις τελευταίες τέσσερις ή πέντε μέρες, τέσσερις ή πέντε παίκτες ρωτούσαν αν έρχεται ή όχι, επειδή τον ήθελαν μαζί μας», ανέφερε ο Μαρέσκα.

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