Μαρέσκα για Φερνάντες: «Έχουμε υπογράψει έναν νικητή»

Η Μάντσεστερ Σίτι προχώρησε σε μία μεταγραφική κίνηση που προκαλεί αίσθηση, καθώς κατέβαλε το ποσό των 145 εκατ. ευρώ στην Τσέλσι για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες.

Ο 25χρονος Αργεντινός χαφ αναμένεται να έχει κομβικό ρόλο στα πλάνα των «πολιτών», ενισχύοντας σημαντικά τη μεσαία γραμμή της ομάδας.

Στη Μάντσεστερ Σίτι ο Φερνάντες θα συνεργαστεί ξανά με τον Έντσο Μαρέσκα. Ο Ιταλός τεχνικός γνωρίζει καλά τον Αργεντινό από την κοινή τους παρουσία στην Τσέλσι και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

«Έχουμε υπογράψει έναν νικητή. Ο Έντσο έχει νοοτροπία νικητή, ξέρει πώς να κερδίζει Παγκόσμιο Κύπελλο, Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Το κύριό του είναι ότι είναι νικητής. Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι τις τελευταίες τέσσερις ή πέντε μέρες, τέσσερις ή πέντε παίκτες ρωτούσαν αν έρχεται ή όχι, επειδή τον ήθελαν μαζί μας», ανέφερε ο Μαρέσκα.