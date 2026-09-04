Crete IBT: Με πρωταγωνιστή τον Νουόρα, ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε τη Μιλάνο και προκρίθηκε στον τελικό

Στον πρώτο ημιτελικό του τουρνουά Crete IBT, ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Μιλάνο με 91-85, εξασφαλίζοντας το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης και πλέον περιμένει τον νικητή του Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε για να μάθει τον αντίπαλό του στο παιχνίδι της Κυριακής (6/09).

Απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Ίμπον Ναβάρο ήταν ο Τζόρνταν Νουόρα, με τον Νιγηριανό άσο να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν και ο Πάτρικ Μπάλντουιν με 13 πόντους, ενώ ο Τζάρεντ Μπάτλερ συνέβαλλε με 9.

Από την άλλη, πρώτος σκόρερ για την ιταλική ομάδα ήταν ο Μόουζες Ράιτ με 22 πόντους, ενώ ο Άλεκ Πίτερς είχε συγκομιδή 9 πόντων, μαζεύοντας και 1 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 15-17, 43-39, 67-61, 85-91.