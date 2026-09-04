Ο… μάγος έπιασε δουλειά: Πρώτη προπόνηση του Αζεντίν Ουναΐ, στην αποστολή με ΠΑΟΚ! (Photos)

Δεν επέστρεψε απλά, αλλά ήρθε και… αγριεμένος. Ο Αζεντίν Ουναΐ παρότι δεν δούλευε με την Τζιρόνα το προηγούμενο διάστημα, είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Μαροκινός που έκανε εκπληκτικό Παγκόσμιο Κύπελλο, άρχισε ήδη τις προπονήσεις στον Παναθηναϊκό. Κάνοντας το απόγευμα της Παρασκευής (4/9) την πρώτη του μετά την επιστροφή στο «τριφύλλι».

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν τον είδε απλά σε καλή κατάσταση, αλλά να βγάζει όλο το πρόγραμμα των συμπαικτών του! Και όπως όλα δείχνουν, ο Μαροκινός θα είναι και στην αποστολή για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (6/9) στο ΟΑΚΑ.

Γεγονός που θα αποτελέσει έξτρα κίνητρο για τον κόσμο του «τριφυλλιού», προκειμένου να βρεθεί στο ΟΑΚΑ για να δει έναν σημαντικό αγώνα, αλλά και για να αποθεώσει τον Αζεντίν Ουναΐ, στην πρώτη του συμμετοχή σε αποστολή μετά την επιστροφή του.

Αναφορικά με την προπόνηση, οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν στην αναμέτρηση με τη Νίκη Βόλου, έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τελειώματα.