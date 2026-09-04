· Λεβαδειακός

«Κοντά στη μεταγραφή του Μπάντζι ο Λεβαδειακός»

Σε μια σημαντική προσθήκη για την επιθετική του γραμμή προχωρούν οι Βοιωτοί.

«Κοντά στη μεταγραφή του Μπάντζι ο Λεβαδειακός»
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Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκεται ο Λεβαδειακός για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης, με τον Αλιού Μπάντζι να βρίσκεται προ των πυλών της ομάδας.

Ο 28χρονος Σενεγαλέζος επιθετικός αποτελεί τον εκλεκτό των Βοιωτών για την κορυφή της επίθεσης και, σύμφωνα με αναφορές από το εξωτερικό, οι δύο πλευρές έχουν ουσιαστικά δώσει τα χέρια για τη μεταξύ τους συνεργασία.

Ο Μπάντζι αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά την πρόσφατη αποχώρησή του από τη Σίβασπορ, με την οποία έλυσε τη συνεργασία του και έμεινε διαθέσιμος στην αγορά. Η συγκεκριμένη εξέλιξη επέτρεψε στον Λεβαδειακό να κινηθεί άμεσα για την περίπτωσή του.

Οι άνθρωποι του συλλόγου δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη και προχώρησαν τις επαφές με τον υψηλόσωμο φορ, αποσπώντας τελικά τη θετική του απάντηση. Εφόσον ολοκληρωθούν και οι τελευταίες τυπικές διαδικασίες, ο Μπάντζι θα αποτελέσει μία σημαντική λύση για την επιθετική γραμμή του Λεβαδειακού.

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