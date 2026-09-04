· Ολυμπιακός

Η ανάρτηση του Ροντινέι για Μεντιλίμπαρ και Ρέτσο (pics)

Ο Ροντινέι μετακομίζει στη Σάντος, με τον μέχρι πρότινος μπακ του Ολυμπιακού να μην ξεχνάει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον Παναγιώτη Ρέτσο.

Η ανάρτηση του Ροντινέι για Μεντιλίμπαρ και Ρέτσο (pics)
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Έπειτα από 2,5 χρόνια παρουσίας στον Ολυμπιακό με αποκορύφωμα την ιστορική κατάκτηση του Conference League, ο Ροντινέι ετοιμάζει τις βαλίτσες της επιστροφής για την πατρίδα του, συνεχίζοντας την καριέρα του στη Σάντος.

Ο Βραζιλιάνος μπακ αποχαιρέτησε με ανάρτηση στα social media ολόκληρη την ομάδα, ωστόσο θέλησε να σταθεί ιδιαίτερα σε δύο πρόσωπα-κλειδιά.

Αρχικά, δημοσίευσε ένα ειδικό story για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ανεβάζοντας κοινές τους φωτογραφίες με τη λεζάντα: «Σε ευχαριστώ μίστερ!».

Στη συνέχεια, ο Ροντινέι προχώρησε σε ανάλογη κίνηση και για τον συμπαίκτη του και αρχηγό του Ολυμπιακού, Παναγιώτη Ρέτσο, εκφράζοντας την εκτίμηση και το δέσιμό τους από την κοινή τους πορεία και τις μεγάλες στιγμές που έζησαν μαζί.

Η ανάρτηση για τον Μεντιλίμπαρ:

rodinei-mendilibar

Η ανάρτηση για τον Παναγιώτη Ρέτσο:

rodinei-retsos
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