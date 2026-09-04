Ολυμπιακός: Το συγκινητικό αντίο του Ροντινέι στους συμπαίκτες του - «Γράψαμε ιστορία»

Ο Βραζιλιάνος μπακ αφήνει τον Πειραιά και συνεχίζει την καριέρα του στη Σάντος, έχοντας προηγουμένως ζήσει σημαντικές στιγμές με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Ο Ροντινέι θέλησε να απευθυνθεί στους ανθρώπους με τους οποίους συνδέθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Ολυμπιακό, αναδεικνύοντας τις σχέσεις που δημιουργήθηκαν μέσα από την κοινή τους πορεία.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Βραζιλιάνος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον σεβασμό και τη φιλία που χαρακτήρισαν αυτά τα χρόνια, υπογραμμίζοντας πως όλοι μαζί κατάφεραν να γράψουν ιστορία.

«Στο τέλος, αυτό που μένει είναι το εξής, σεβασμός και φιλία. Σας ευχαριστώ, φίλοι μου, γράψαμε ιστορία! Θα μου λείψετε όλοι πάρα πολύ. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σας αγαπώ, παιδιά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ροντινέι.

https://www.instagram.com/p/Dc3PEfbigaN/

Μάλιστα, συνόδευσε το μήνυμά του με το τραγούδι «Πανσέληνος» της Δέσποινας Βανδή, το οποίο ήταν ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Ροντινέι ολοκλήρωσε το κεφάλαιο του Ολυμπιακού, έχοντας στις αποσκευές του τις επιτυχίες, τις αναμνήσεις και τις σχέσεις που δημιούργησε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στους «ερυθρόλευκους».