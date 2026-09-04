Παναθηναϊκός: Στα… σκαριά τρεις αποχωρήσεις από το «πράσινο» ρόστερ

Η απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ από την Τζιρόνα δεν ήταν η μοναδική υπόθεση που απασχόλησε τον Παναθηναϊκό στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου. Οι «πράσινοι» καλούνται πλέον να διαχειριστούν και το έμψυχο δυναμικό τους, με τρεις ποδοσφαιριστές να βρίσκονται εκτός πλάνων του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο λόγος για τους Τάσο Μπακασέτα, Μίλος Πάντοβιτς και Μούσα Σισοκό, για τους οποίους αναζητείται λύση προκειμένου να αποχωρήσουν από το «τριφύλλι».

Η κατάσταση δεν είναι ίδια και για τους τρεις. Οι περιπτώσεις των Μπακασέτα και Πάντοβιτς έχουν παρουσιάσει μεγαλύτερη κινητικότητα, καθώς ήδη έχουν προκύψει ενδιαφερόμενες ομάδες, ενώ αντίθετα η υπόθεση του Σισοκό παραμένει μέχρι στιγμής σε πιο χαμηλούς ρυθμούς.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό, καθώς ο Παναθηναϊκός θέλει να ολοκληρώσει το «ξεσκαρτάρισμα» του ρόστερ και να καταλήξει στην τελική μορφή της ομάδας για τη νέα σεζόν.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο τεχνικός διευθυντής των «πράσινων», Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, με στόχο να υπάρξουν εξελίξεις μέσα στις επόμενες ημέρες.