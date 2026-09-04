ΟΦΗ: Ο στόχος που έγινε πράξη μέσω του Αποστολάκη και τα νέα παιδιά που ακολουθούν

Ο Γιάννης Αποστολάκης αποτελεί το πρώτο μεγάλο παράδειγμα μιας προσπάθειας που στον ΟΦΗ ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια και πλέον αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Ένα παιδί που μπήκε από μικρό στην ακαδημία του συλλόγου, πέρασε σταδιακά όλα τα ηλικιακά επίπεδα και έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα, έκανε πλέον το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του.

Η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό δεν αποτελεί απλώς μία σημαντική οικονομική συμφωνία για τον ΟΦΗ. Είναι, κυρίως, η επιβεβαίωση ότι η επένδυση στις υποδομές μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα που ξεπερνούν τα όρια ενός γηπέδου. Ο Αποστολάκης έγινε προϊόν μιας διαδικασίας που κράτησε χρόνια και εξελίχθηκε μέσα από τη δουλειά της ακαδημίας.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη μετακίνηση συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες, αν όχι στην κορυφαία σε οικονομικό επίπεδο, πώληση ποδοσφαιριστή που έχει πραγματοποιήσει η ομάδα του Ηρακλείου. Και αυτό δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία σε ένα project που είχε τεθεί ως στόχος από την πρώτη ημέρα.

Χρειάστηκαν περίπου οκτώ χρόνια για να αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά το πλάνο που είχε σχεδιαστεί εξαρχής. Ο Αποστολάκης είναι το πρώτο ηχηρό αποτέλεσμα, όμως η προσπάθεια δεν σταματά εδώ.

Στην ακαδημία των Ομιλητών υπάρχουν ήδη κι άλλα παιδιά που βρίσκονται στον δρόμο προς την πρώτη ομάδα και δείχνουν ότι η παραγωγή ταλέντων μπορεί να αποτελέσει σταθερό κομμάτι της φιλοσοφίας του συλλόγου. Ο Σιτμαλίδης, ο Καινουργιάκης, ο Χνάρης και ο Κοντεκάς είναι μερικά από τα ονόματα που βρίσκονται στο προσκήνιο και περιμένουν τη δική τους ευκαιρία.

Η περίπτωση του Αποστολάκη, επομένως, δεν είναι απλώς μια επιτυχημένη μεταγραφή. Είναι η απόδειξη ότι ο ΟΦΗ μπορεί να δημιουργεί ποδοσφαιριστές, να τους εξελίσσει και στη συνέχεια να βλέπει τη δουλειά του να ανταμείβεται και σε αγωνιστικό και σε οικονομικό επίπεδο.

Και αν ο Αποστολάκης ήταν ο πρώτος που άνοιξε τον δρόμο, οι επόμενοι φαίνεται πως ήδη περιμένουν τη σειρά τους.