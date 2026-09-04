Euroleague: Ανησυχία για τη διεξαγωγή του Super Cup - Πιθανή η αναβολή

Αμφίβολη είναι πλέον η διεξαγωγή του πρώτου Super Cup της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι, καθώς η νέα έξαρση της έντασης στη Μέση Ανατολή δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά για την ασφάλεια της διοργάνωσης.

Η EuroLeague είχε ανακοινώσει στις 29 Ιουλίου ότι το νέο τουρνουά θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τη συμμετοχή του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Dubai BC. Από την πρώτη στιγμή, ωστόσο, η επιλογή του Άμπου Ντάμπι είχε προκαλέσει προβληματισμό εξαιτίας της γεωπολιτικής κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή.

Τα τελευταία γεγονότα έρχονται να εντείνουν τις ανησυχίες. Οι νέες επιθέσεις του Ιράν με drones και η γενικότερη αύξηση της επικινδυνότητας έχουν μετατρέψει το ζήτημα της ασφάλειας στο βασικό «αγκάθι» ενόψει του Super Cup, με τις συμμετέχουσες ομάδες να έχουν εκφράσει τον προβληματισμό τους.

Πλέον, δεν πρόκειται για ένα οργανωτικό ζήτημα. Οι προετοιμασίες για τη διοργάνωση έχουν προχωρήσει κανονικά και οι διοργανωτές έχουν φροντίσει για τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Αυτό που βρίσκεται στο επίκεντρο είναι αν οι συνθήκες επιτρέπουν την ασφαλή μετάβαση και παραμονή παικτών, προπονητικών επιτελείων, εργαζομένων, φιλάθλων και όλων όσοι θα χρειαστεί να ταξιδέψουν στο Άμπου Ντάμπι.

Το επίπεδο επικινδυνότητας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο «3», γεγονός που οδηγεί αρκετές χώρες να συστήνουν στους πολίτες τους να επανεξετάσουν την ανάγκη ενός ταξιδιού στην περιοχή, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει σοβαρός επαγγελματικός λόγος. Εάν η κατάσταση επιδεινωθεί και η σχετική αξιολόγηση ανέβει στο «4», τότε είναι πιθανό να προκύψουν ταξιδιωτικοί περιορισμοί ή αποφάσεις που θα καταστήσουν αδύνατη την παρουσία των ομάδων στα Εμιράτα.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η αναβολή του πρώτου Super Cup της EuroLeague θα βρεθεί πλέον στο τραπέζι ως ρεαλιστικό σενάριο.

Μάλιστα, τους προηγούμενους μήνες είχε εξεταστεί η πιθανότητα να φιλοξενηθεί το τουρνουά σε διαφορετική ευρωπαϊκή πόλη, με τη Βαλένθια και την Κωνσταντινούπολη να έχουν βρεθεί μεταξύ των εναλλακτικών επιλογών. Με περίπου δύο εβδομάδες να απομένουν, όμως, η αλλαγή έδρας θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς ο χρόνος που απαιτείται για την οργάνωση ενός event τέτοιου μεγέθους είναι πλέον περιορισμένος.

Έτσι, το πρώτο Super Cup της EuroLeague, που προοριζόταν να αποτελέσει ένα νέο μεγάλο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε καθεστώς αβεβαιότητας, με την ασφάλεια να είναι ο καθοριστικός παράγοντας για τις επόμενες αποφάσεις.