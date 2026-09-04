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Παναθηναϊκός: Το συγκινητικό μήνυμα Μπινιάρη μετά το ντεμπούτο του

Ο Παναγιώτης Μπινιάρης πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με την πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού και μοιράστηκε τα συναισθήματά του μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης.

Παναθηναϊκός: Το συγκινητικό μήνυμα Μπινιάρη μετά το ντεμπούτο του
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Ξεχωριστή ήταν η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Νίκη Βόλου για τον Παναγιώτη Μπινιάρη, καθώς ο 17χρονος χαφ έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα του «τριφυλλιού».

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το δεξί τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς επικράτησε 1-0 της Νίκης Βόλου στο ΟΑΚΑ. Η ομάδα του «τριφυλλιού» χρειάστηκε το γκολ του Ταμπόρδα στο 59ο λεπτό για να πάρει τη νίκη, σε ένα παιχνίδι στο οποίο αντιμετώπισε δυσκολίες.

Για τον Μπινιάρη, πάντως, το συγκεκριμένο παιχνίδι είχε ξεχωριστή σημασία. Ο νεαρός μέσος πήρε την ευκαιρία να αγωνιστεί για πρώτη φορά επίσημα με την πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού, πραγματοποιώντας ένα όνειρο που είχε από μικρός.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο 17χρονος ποδοσφαιριστής θέλησε να μοιραστεί τη χαρά και τη συγκίνησή του με τον κόσμο, μέσα από ανάρτησή του.

«Ένα ονειρικό ντεμπούτο με την ομάδα της καρδιάς μου μόλις έγινε πραγματικότητα!! Το ονειρευόμουν από μικρό παιδί!! Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με πίστεψαν και με υποστήριξαν... Συνεχίζουμε την σκληρή δουλειά», έγραψε ο Μπινιάρης.

https://www.instagram.com/p/Dc1_a1xl6-_/
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