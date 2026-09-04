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Γίνεται συμπαίκτης με τον Λεβαντόφσκι ο Νόα Άλεν

Την απόκτηση του Νόα Άλεν με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε η Σικάγο Φάιερ, με τον Έλληνα αμυντικό να γίνεται συμπαίκτης του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Γίνεται συμπαίκτης με τον Λεβαντόφσκι ο Νόα Άλεν
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Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Νόα Άλεν, με την Σικάγο Φάιερ να ανακοινώνει τον δανεισμό του Έλληνα μπακ από την Ίντερ Μαϊάμι.

Στη συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς από τον σύλλογο του Σικάγο ύψους 2.6 εκατομμύριων ευρώ, με τον Άλεν να γίνεται ο νέος συμπαίκτης του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην «πόλη των ανέμων».

Ο διεθνής οπισθοφύλακας κατέγραψε συνολικά 132 εμφανίσεις με την ομάδα του Μαϊάμι, ενώ είναι βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελπίδων, μετρώντας μέχρι στιγμής 8 επίσημες συμμετοχές.

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