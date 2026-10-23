· Κλίβελαντ Καβαλίερς · Ντένβερ Νάγκετς · Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ · Φιλαδέλφεια 76ερς

NBA: Επική ανατροπή από το -29 οι Σίξερς - Λύγισαν τον Γιόκιτς οι Θάντερ

Με νίκη και double double πραγματοποιήθηκε το εντός έδρας ντεμπούτο του ΛεΜπρόν στη Φιλαδέλφια - Τέλος σε ένα σερί σχεδόν δύο ετών για τον SGA

NBA: Επική ανατροπή από το -29 οι Σίξερς - Λύγισαν τον Γιόκιτς οι Θάντερ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ επικράτησαν εντός έδρας των Ντένβερ Νάγκετς με 96-84, σε έναν αγώνα όπου ο Σέι Γκίλτζους-Αλεξάντερ πέτυχε 17 πόντους και είδε το ιστορικό σερί του των 141 συνεχόμενων αγώνων με 20+ πόντους να τερματίζεται, καθώς αποσύρθηκε στον πάγκο λίγο πριν το τέλος. Για την ακρίβεια, αυτή είναι η πρώτη φορά που ο "SGA" μένει κάτω από τους 20 πόντους μετά τις 30 Οκτωβρίου του 2024!

Για τους νικητές, ο Τζέιλεν Γουίλιαμς ηγήθηκε στο σκοράρισμα με 21 πόντους ενώ ο Τσετ Χόλμγκρεν πρόσθεσε 12 πόντους και 17 ριμπάουντ. Από την πλευρά των Νάγκετς, ο Άαρον Γκόρντον σημείωσε 20 πόντους και ο Νίκολα Γιόκιτς αρκέστηκε σε 13 πόντους έχοντας 5/19 σουτ, σε ένα παιχνίδι όπου ο Κάμερον Τζόνσον αποχώρησε 3:30 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου με τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.

Στη Φιλαδέλφεια οι 76ερς πραγματοποίησαν εντυπωσιακή ανατροπή από διαφορά 29 πόντων και επικράτησαν των Κλίβελαντ Καβαλίερς με 114-106, κυριαρχώντας απόλυτα στο δεύτερο ημίχρονο με επιμέρους σκορ 69-37, αφού βρέθηκαν πίσω με 69-45 στο ημίχρονο και 35-18 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Ο Ταϊρίς Μάξι ηγήθηκε της επίθεσης με 32 πόντους, ο Τζόελ Εμπίντ πρόσθεσε 24 πόντους, ο Τζέιλεν Μπράουν σημείωσε 21 πόντους -με τους 10 να έρχονται στην τέταρτη περίοδο- και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κατέγραψε 17 πόντους και 10 ριμπάουντ. Για τους Καβαλίερς, ο Ντόνοβαν Μίτσελ ξεχώρισε με 32 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Έβαν Μόμπλεϊ πρόσθεσε 18 πόντους, ο Τζέιμς Χάρντεν σημείωσε 16 και ο Τζάρετ Άλεν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους.

Tα αποτελέσματα των αγώνων του NBA

Φιλαδέλφεια-Κλίβελαντ 114-106

Οκλαχόμα-Ντένβερ 96-84

COMMENTS
LATEST NEWS
11:39 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Νέο συμβόλαιο για τον Γκιουλέρ μέχρι το 2032

11:13 ΜΠΑΣΚΕΤ

Πώς ο Λιόλιος ανέβασε τον Προμηθέα στην GBL: Οι σοκαριστικές καταθέσεις των βασικών μαρτύρων στο πρωτοφανές σκάνδαλο του Ελληνικού μπάσκετ

11:11 MVP

Αν δεν έχεις παίξει «NBA Live» με τον Roster Player #89 δεν ξέρεις τη γλύκα

10:55 ΜΠΑΣΚΕΤ

Νέα καταγγελία - φωτιά για από εργαζόμενη της ΕΟΚ κατά Λιόλιου: «Είχε στήσει ολόκληρη παραγκούπολη»

10:50 OPINION

Κάγκελα, κάγκελα, κάγκελα...παντού

10:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δύο Έλληνες στη λίστα της Marca με τους 100 καλύτερους ποδοσφαιριστές της σεζόν

10:37 MVP

Ο άντρας που εξελίσσεται δεν το δείχνει μονάχα στον καθρέφτη

10:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Ελλάδα σταθερά στην 10η θέση της κατάταξης της UEFA - Αύξησε σημαντικά τη διαφορά από την Τσεχία

10:16 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ποιες είναι οι πιθανότητές του να τερματίσει στην 8αδα του Conference League

10:00 BET ON

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ:Οι μάχες της Super League και το ντέρμπι Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης με αμέτρητες αγορές

10:00 ΜΠΑΣΚΕΤ

«Πήρα 100.000 σε σακούλα από τον Λιόλιο τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες» - Συγκλονιστικές αποκαλύψεις»

09:49 NBA

NBA: Επική ανατροπή από το -29 οι Σίξερς - Λύγισαν τον Γιόκιτς οι Θάντερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας