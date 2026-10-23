Δύο Έλληνες στη λίστα της Marca με τους 100 καλύτερους ποδοσφαιριστές της σεζόν

Νέα διάκριση για τους διεθνείς μας ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν αλλάξει επίπεδο τα τελευταία χρόνια και συγκαταλέγονται πλέον στην ελίτ του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς δύο συμπεριλήφθηκαν στη λίστα της «Marca» με τους 100 καλύτερους ποδοσφαιριστές της σεζόν.

Λόγος γίνεται για τον Χρήστο Τζόλη που διαγράφει μια λαμπρή πορεία στην Άρσεναλ και την Πρεμιερ Λιγκ, αλλά και για τον αρχηγό της Εθνικής ομάδας, Βαγγέλη Παυλίδη που δε μπορεί να σταματήσει να σκοράρει με την Μπενφίκα.

Αξίζει να σημειωθεί πως για να διαμορφωθεί η εν λόγω λίστα αξιολογήθηκαν οι επιδόσεις των ποδοσφαιριστών τόσο με τους συλλόγους όσο και με τις Εθνικές τους ομάδες.

Ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται στην 68η θέση της λίστας, με τρεις βαθμούς στη ψηφοφορία. Ο εξτρέμ της Άρσεναλ εξαργύρωσε τις απίστευτες εμφανίσεις του με τη φανέλα της Μπριζ την περσινή χρονιά σε Βέλγιο και Ευρώπη και καθιερώθηκε στους ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν στο κορυφαίο επίπεδο.

Στην κατάταξη της «Marca» βρίσκεται και ο Βαγγέλης Παυλίδης που είναι στην 76η θέση, συγκεντρώνοντας έναν βαθμό. Ο διεθνής επιθετικός της Μπενφίκα συμπεριλήφθηκε στους 100 κορυφαίους ποδοσφαιριστές της περασμένης σεζόν, χάρη στις εμφανίσεις του με την πορτογαλική ομάδα.

Στη κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Χάρι Κέιν ο οποίος συγκέντρωσε 3.962 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα με 3.937 βαθμούς, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Κιλιάν Εμπαπέ της Ρεάλ Μαδρίτης με 3.440 βαθμούς.Την πρώτη πεντάδα ολοκληρώνουν ο Ρόδρι της Μπαρτσελόνα με 3.142 βαθμούς και ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια της Παρί Σεν Ζερμέν με 2.444.