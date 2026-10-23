«Πήρα 100.000 σε σακούλα από τον Λιόλιο τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες» - Συγκλονιστικές αποκαλύψεις»

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις που έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας γύρω από το «Λιόλιος Gate», το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του Ελληνικού μπάσκετ, αφού στο φως ήρθε νέα κατάθεση - φωτιά που «καίει» τον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο για το πώς ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία ο Προμηθέας Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «ieidiseis» μάρτυρας (αθλητικός παράγοντας που ασχολείται με το μπάσκετ από το 2004 και έχει διατελέσει πρόεδρος σε ομάδες που πρωταγωνιστούσαν σε επαγγελματικές κατηγορίες) αποκάλυψε πως ο Βαγγέλης Λιόλιος επικοινώνησε μαζί του με σκοπό να κανονίσει την άνοδο του Προμηθέα Πάτρας και όταν έγινε η δουλειά έλαβε 100.000 σε σακούλα τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες.

Αναλυτικά η κατάθεση:

«Τον Οκτώβριο 2015 και ενώ ο Φάρος Κερατσινίου και ο Προμηθέας Πατρών ήταν αντίπαλοι, δέχθηκα ένα τηλεφώνημα πρώτη φορά από τον κ. Ευάγγελο Λιόλιο – νυν Πρόεδρο της ΕΟΚ.

Στην πορεία εκείνης της χρονιάς, ο Φάρος ξεχώρισε από την αρχή ότι θα ανέβει κατηγορία – ο Προμηθέας είχε μείνει στην τέταρτη θέση – οι δύο πρώτοι θα ανέβαιναν στην Α1 κατηγορία. Στην πορεία της χρονιάς, μιλούσαμε τακτικά στο τηλέφωνο, με συμβουλευόταν για διάφορα πράγματα γύρω από το μπάσκετ και εκείνη την εποχή είχε έντονη αντιπαράθεση, όπως προκύπτει και από δημοσιεύματα, με τον Εθνικό Πειραιά, ο οποίος κατέληξε στην τρίτη θέση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Πρώτη ήταν η Κύμη Ευβοίας, η οποία ανέβηκε κατηγορία απευθείας, δεύτερος ο Φάρος, τρίτος ο Εθνικός Πειραιά, τέταρτος ο Προμηθέας και πέμπτο το Παγκράτι. Η ομάδα του Φάρου έπαιξε αντίπαλη με το Παγκράτι, κέρδισε η ομάδα του Φάρου και πήγε στον τελικό.

Λίγο πριν ξεκινήσουν τα play-off, ο κ. Λιόλιος με καλεί να συναντηθούμε σε καφέ στην Ακρόπολη. Ήταν φανερά αποφασισμένος η ομάδα του να ανέβει στην Α1 και να τη μετατρέψει σε ΚΑΕ, γιατί στην Α2 ήταν ερασιτεχνικό σωματείο και ήθελε, μέσω της ΚΑΕ, οι πληρωμές των παικτών και όλα τα έξοδα της ομάδας να φαίνονται, γιατί στο ερασιτεχνικό σωματείο οι πληρωμές των παικτών και τα έξοδα δεν φαίνονται πουθενά (δεν γίνονταν τραπεζικά).

ΟΚ, επειδή αγωνιζόμασταν στην Πάτρα για το παιχνίδι Προμηθέας – Φάρος, ότι ήθελε να με γνωρίσει. Τότε ο κος Λιόλιος ήταν Πρόεδρος του Προμηθέα Πατρών. Η συνάντησή μας έλαβε χώρα στις 31-10-2015, μία μέρα πριν τον αγώνα των ομάδων μας, σε εστιατόριο στο Ρίο, κοντά στην οικία του κου Λιόλιου. Εκεί ο κ. Λιόλιος εξέφρασε την εκτίμησή του προς το πρόσωπό μου, λόγω της καλής πορείας του ΦΑΡΟΥ στο μπάσκετ, και ξεκίνησε να μου αναλύει το πλάνο του με την ομάδα του Προμηθέα και συζητήσαμε για το αθλητικό Κέντρο στην Πάτρα, που ήταν πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του, και για το πρόγραμμα ΝΟΥΣ. Η συζήτησή μας έγινε σε πολύ καλό επίπεδο και συμφωνήσαμε να έχουμε συνεργασία ανεξαρτήτως αντιπαλότητας των ομάδων μας. Την επόμενη μέρα, έγινε κανονικά ο αγώνας, κερδίσαμε και, μάλιστα, μετά τον αγώνα ο Προμηθέας εξέδωσε συγχαρητήρια ανακοίνωση. Έφυγα εντυπωσιασμένος από τις ιδέες του κου Λιόλιου και, όντως, κρατήσαμε επαφή.

Ήθελε να δικαιολογεί έξοδα. Η απάντησή μου ήταν ότι, επειδή είμαι μόνος μου στον Φάρο και δεν αντέχω ούτε έχω τη διάθεση να κάνω ΚΑΕ χωρίς συνεργασία, εγώ, παρά την επερχόμενη άνοδο της ομάδας αγωνιστικά, η ομάδα θα παραιτηθεί από την άνοδο. Επομένως, του είπα ότι αυτό που έπρεπε να τον απασχολεί είναι να κερδίσει τον Εθνικό. Του εξήγησα ότι ο Φάρος θα κέρδιζε τον Προμηθέα, διότι ήταν καλύτερη ομάδα και είχε ήδη δύο νίκες από την κανονική διάρκεια και το μόνο που χρειαζόταν ο Φάρος ήταν μια νίκη στα επερχόμενα play-off, τα δύο στην έδρα του Φάρου, όπου ήταν αήττητος. Τότε με ρώτησε ο κ. Λιόλιος: «Μπορείς να με βοηθήσεις να περάσει ο Προμηθέας τον Εθνικό;», διότι, όπως επισήμανα παραπάνω, οι σχέσεις των δύο ομάδων ήταν πάρα πολύ κακές. Αυτό που του απάντησα ήταν ότι αυτό που ξέρω είναι ότι οι παράγοντες του Εθνικού ήταν σε δυσχερή οικονομική κατάσταση και δεν είχαν το ειδικό οικονομικό βάρος να ανταπεξέλθουν οικονομικά σε μία άνοδο κατηγορίας και σύσταση ΚΑΕ.

«Ο Λιόλιος είναι το μέλλον του μπάσκετ»

Κλείστηκε ραντεβού στις 8-6-2016, ημέρα Τετάρτη, τέσσερις ώρες πριν τον αγώνα, στο σπίτι μου, μεταξύ εμού, του κου Λιόλιου και στελέχους του μπάσκετ του Εθνικού Πειραιά. Η συζήτηση είχε ως εξής: «ρε παιδάκι μου, αφού δεν έχετε τα χρήματα να διεκδικήσετε την άνοδο και να κάνετε ΚΑΕ, αφήστε το παιχνίδι σήμερα και εγώ είμαι εδώ για σένα». Αυτά τα είπε ο κ. Λιόλιος. Δεν προσφέρθηκε χρηματικό αντίτιμο. Η απάντηση ήταν: «εγώ θα μπορούσα να σας ζητήσω αντίτιμο, δεν θα το κάνω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το παιχνίδι δεν θα το παλέψουμε και θέλω να έχουμε μία καλή σχέση μεταξύ μας». Εγώ εγγυήθηκα για τις καλές σχέσεις από εδώ και πέρα και είπα ότι ο κ. Λιόλιος είναι το μέλλον του μπάσκετ – ας τον αφήσουμε να προχωρήσει, εφόσον εμείς δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα για αυτό.

Η συνάντηση τελείωσε και στον αγώνα Εθνικός – Προμηθέας κέρδισε ο Προμηθέας (60-68 σκορ), ο οποίος προκρίθηκε στον τελικό να παίξει εναντίον του Φάρου. Συναντηθήκαμε την επόμενη ημέρα, 9-6-2016, πάλι σε καφέ στην Ακρόπολη, όπου με ευχαρίστησε για τη βοήθειά μου, λέγοντάς μου «πάμε στα ίδια ταύτα». Με ρώτησε «ισχύει αυτό που είχαμε πει ότι εσύ θα κάνεις πίσω;». Η απάντησή μου ήταν «βεβαίως, ισχύει ό,τι είχαμε πει, απλά θέλω να συζητήσουμε το εξής: ότι εσύ, εάν ο Προμηθέας δεν ανέβει κατηγορία, θα πρέπει να δώσεις 300.000 ευρώ, για να αγοράσεις μία άλλη ΚΑΕ, που θα έχει άλλη έδρα και άλλο ΑΦΜ.

Εγώ, εφόσον πάρουμε τη θέση, θα κάνω πίσω, θα παραιτηθώ από την άνοδο, απλά θέλω 100.000 ευρώ, για να κλείσω όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που είχε ο Φάρος». Η απάντησή του (εννοεί του κ. Λιόλιου) ήταν «εγώ μπορώ να σου δώσω 150.000 ευρώ, αλλά θα ήθελα τα παιχνίδια να πάνε 3-2, (εννοούσε να χάσει ο Φάρος τρία παιχνίδια, για να είναι καθαρή η άνοδος του Προμηθέα (χωρίς να μεσολαβήσει άνοδος του Φάρου και παραίτηση στη συνέχεια), ώστε έτσι να γλιτώσεις τα πριμ που θα έδινες στους παίκτες του Φάρου για την άνοδο». Η απάντησή μου ήταν 100% αρνητική στο να πάω να πω στους παίκτες μου να χάσουν, ότι εμείς ό,τι κάναμε το κάναμε, θα γράψουμε την ιστορία μας ανεβαίνοντας κατηγορία.

Του είπα: «αν θες να γίνει όπως το πρότεινα, η πρότασή μου ήταν ξεκάθαρη». Μου απάντησε: «πώς εγώ θα είμαι εξασφαλισμένος ότι εσύ θα τηρήσεις το λόγο σου και θα παραιτηθείς από την άνοδο;». Η απάντησή μου ήταν: «δεν είσαι εξασφαλισμένος, αλλά δεν σου ζητάω και τίποτα μέχρι να γίνει». Η συνάντηση τελείωσε ήρεμα χωρίς να μείνει ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Στις 11-6- 2016, ο Φάρος κέρδισε τον Προμηθέα και ανέβηκε στην Α1 κατηγορία. Το βράδυ, μετά τον αγώνα, ο κ. Λιόλιος μου έστειλε ένα συγχαρητήριο μήνυμα και μου γράφει «ελπίζω να κρατήσεις το λόγο σου». Του απάντησα ότι πάμε να γιορτάσουμε την επιτυχία μας στα μπουζούκια και ότι από αύριο θα δει. Τις επόμενες ημέρες βγήκε η ανακοίνωση της ομάδας ΦΑΡΟΣ ότι δεν θα ανέβει κατηγορία (…) Με κάλεσε ο κ. Λιόλιος στο τηλέφωνο, με ευχαρίστησε που κράτησα το λόγο μου και μου είπε ότι θα με ειδοποιήσει το επόμενο τριήμερο πότε και από που θα περάσω να πάρω τα χρήματα που είχαμε συμφωνήσει (100.000 ευρώ). Στις 20-6-2016, πήγα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας του στο δαχτυλίδι της Κηφισίας, όπου άνθρωπος του Προμηθέα μου παρέδωσε σε μία σακούλα τα χρήματα, λέγοντάς μου «αυτά τα χρήματα είναι για σένα, όπως έχουμε συμφωνήσει. Ο Λιόλιος δεν μπορούσε να έρθει». Τα χρήματα ήταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες. Τα παρέλαβα και έφυγα. Στη συνέχεια πήρα τηλέφωνο στον Λιόλιο για να τον ευχαριστήσω. Με ευχαρίστησε και εκείνος που τήρησα την υπόσχεσή μου.

Πώς έγιναν οι εκλογές στην ΕΟΚ

«Συναντήθηκα με τον Γιώργο σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, όπου εκεί μου είπε ο Λιόλιος ότι είναι άνθρωπος της εμπιστοσύνης του και ότι χρειάζομαι θα μιλάω μαζί του. Το επόμενο διάστημα ξεκινήσαμε την κατάστρωση σχεδίου για το πως ο Λιόλιος θα κέρδιζε τις εκλογές στην ΕΟΚ του 2020, πως θα στρατολογήσουμε σωματεία, ώστε να τον ψηφίσουν και πως θα ξεκινήσουμε μία άτυπη στρατολόγηση διαιτητών. Η λογική του Γιώργου ήταν να βρούμε φίλους. Ο πρώτος διαιτητής που με φέρνει σε επαφή είναι σύμβουλος διαιτησίας στην ΚΕΔ, διεθνής τότε διαιτητής Ηλίας Κορομηλάς που είχε μπει στη λογική ότι η καριέρα του τελείωνε, λόγω του ορίου ηλικίας και επειδή έβλεπε ότι θα άλλαζαν τα πράγματα στην ΕΟΚ, ήθελε ξεκάθαρα να ηγηθεί του νέου σχήματος στη διαιτησία και θα βοηθούσε στην στρατολόγηση των διαιτητών. Έκτοτε ξεκίνησε μία παρέλαση διαιτητών στα γραφεία του κυρίου Γιώργου. Για όλα αυτά ενημερωνόταν ο Λιόλιος, ο οποίος ήθελε ως μελλοντικός πρόεδρος της ΕΟΚ να ελέγχει τους διαιτητές».