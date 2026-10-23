Λιόλιος Gate: Σήμερα απολογείται ο Πέτρος Παπαπέτρου - Στο μικροσκόπιο τα €820.000 και οι 50 αγώνες

Στην κρισιμότερη φάση της εισέρχεται σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου η δικαστική έρευνα για το Λιόλιος Gate, το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του Ελληνικού μπάσκετ, αφού στη 13:00 ανοίγει ο κύκλος των απολογιών με τον Πέτρο Παπαπέτρου.

Πρόκειται για τον διαιτητή στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν 820.000 ευρώ σε μετρητά σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ενώ την Κυριακή απολογείται τόσο ο Βαγγέλης Λιόλιος, όσο και ο ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης. Τη Δεύτερα στις 10:30 θα απολογηθούν και οι υπόλοιποι διαιτητές, Βάσω Τσαρούχα, Ηλίας Κορομηλάς και Τάσος Πηλοΐδης.

Η δικογραφία περιλαμβάνει καταγγελίες για χειραγώγηση περίπου 50 αγώνων από το 2016 έως το 2026, μηνύματα, μαρτυρίες για χρηματικές συναλλαγές και παρεμβάσεις στη διαιτησία, με την έρευνα να φτάνει ακόμη και σε σχολικά πρωταθλήματα και αναμετρήσεις εκτός Ελλάδας.

Πρώτος απολογείται ο Παπαπέτρου

Ο Πέτρος Παπαπέτρου, ο οποίος αποχώρησε από την ενεργό δράση στο τέλος της περασμένης σεζόν θα κληθεί να δικαιολογήσει τόσο τις πράξεις που του αποδίδονται για χειραγώγηση αγώνων, όσο και για την προέλευση των 820.000 ευρώ σε μετρητά που κατασχέθηκαν από την οικία του.

Η πλευρά της υπεράσπισης του αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι το ποσό προέρχεται από νόμιμες επαγγελματικές δραστηριότητες, για τις οποίες υπάρχουν τα απαραίτητα παραστατικά.

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στις 10:00, έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες του Βαγγέλη Λιόλιου και του Γιώργου Μαυραγάνη. Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΕΟΚ απορρίπτει κατηγορηματικά όσα του αποδίδονται, κάνοντας λόγο για σκευωρία μέσω των δικηγόρων του. Σχετικά με μηνύματα που αφορούν ονόματα διαιτητών, η πλευρά του υποστηρίζει ότι επρόκειτο για πληροφορίες οι οποίες θα δημοσιοποιούνταν ούτως ή άλλως λίγες ημέρες αργότερα.

Οι απολογίες θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στις 10:30, με τη διεθνή διαιτήτρια Βάσω Τσαρούχα, τον πρώην διαιτητή και στέλεχος της ΚΕΔ Τάσο Πηλοΐδη και τον πρώην διαιτητή Ηλία Κορομηλά.

Μετά τις απολογίες θα λαμβάνονται οι αποφάσεις ανακριτή και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων.

Στο σπίτι της Τσαρούχα βρέθηκαν οι φανέλες του Ολυμπιακού

Εντύπωση προξένησε σε πολλούς, η ανακοίνωση της αστυνομίας για όσα βρέθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ. Ανάμεσα στα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, τα κινητά και τις διάφορες άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, υπήρχαν φανέλες του Ολυμπιακού και διάφορα αναμνηστικά της ομάδας του Πειραιά.

Αυτά σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στο σπίτι της Βάσως Τσαρούχα. Η διεθνής ρέφερι – σφυρίζει και στην EuroLeague – δεν είναι συλλέκτρια προφανώς, καθώς δεν υπήρχαν φανέλες άλλων ομάδων σπίτι της. Αν υπήρχαν προφανώς θα ήταν κι αυτές στα ευρήματα που παρουσίασε η αστυνομία.

Θυμίζουμε πως οι αρχές παρουσίασαν ως πειστήρια 930.000 ευρώ, 14 κινητά τηλέφωνα, αναμνηστικά (3), άλμπουμ παικτών (2), μπλούζες του Ολυμπιακού (3), φορητοί υπολογιστές και USB. Όλα έχουν κατασχεθεί.

«Ρωτούσε ποιον παίκτη αντιπάλου του Προμηθέα να αποβάλλει»

Ένα-ένα γίνονται γνωστά τα… επιτεύγματα του Βαγγέλη Λιόλιου στο ελληνικό μπάσκετ. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ που έχει συλληφθεί για το σκάνδαλο στο άθλημα, όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA, ρωτούσε ποιον παίκτη της αντιπάλου ομάδας του Προμηθέα να κανονίσει να αποβληθεί!

Ήταν για παιχνίδι με την ΑΕΚ, στο οποίο αποβλήθηκε ο Κουζμίνσκας με φάουλ, αλλά και ο Σάκοτα λόγω αντίδρασης. Στο ίδιο ματς μάλιστα, υπήρξαν μεγάλης έκτασης επεισόδια λόγω της διαιτησίας.

Τα συνθηματικά και η εμπλοκή μέχρι και σε σχολικούς αγώνες

Σοκάρουν οι πληροφορίες από τη δικογραφία για το σκάνδαλο μεγατόνων στο ελληνικό μπάσκετ, την ώρα που ο Βαγγέλης Λιόλιος και οι άλλοι 5 συλληφθέντες έχουν λάβει προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Όπως πληροφορείται το Newsbomb, σύμφωνα με τα όσα έχει καταθέσει βασικός μάρτυρας της υπόθεσης ο οποίος είναι διαιτητής, ο συλληφθείς επιχειρηματίας -εκ των έξι κατηγορουμένων- και φίλος του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, δύο χρόνια πριν τις εκλογές για την ΕΟΚ του είχε αναφέρει το όνομα του Βαγγέλη Λιόλιου και του είχε πει: «Παίξε το σπίτι σου ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της ΕΟΚ...» και μάλιστα τον είχε προτρέψει να το παίξει και στοίχημα καθώς έδινε απόδοση 2.25...

Σε άλλη φάση ο συλληφθείς επιχειρηματίας είχε αναφέρει στον διαιτητή και βασικό μάρτυρα της υπόθεσης στημένων αγώνων: «Θα γίνω διοίκηση μέσω του Λιόλιου και εσύ θα εκτοξευτείς», υπονοώντας ότι θα παίζει πάρα πολύ συχνά αγώνες της Α1.

Έπαιζαν με το μέλλον και τις σπουδές νέων παιδιών

Ο μάρτυρας ξεκινά την κατάθεσή του με τη χειραγώγηση που του ζητήθηκε από τον επιχειρηματία και φίλο του προέδρου της ΕΟΚ για έναν μαθητικό αγώνα αναφέροντας: «Θα ξεκινήσω από μία χειραγώγηση που μου ζητήθηκε μέσω του επιχειρηματία φίλου του Λιόλιου– να κερδίσει μία σχολική ομάδα της Πάτρας, του σχολείου της Αναγέννησης (Ψαθόπυργος). Στο σχολείο αυτό φοιτούν οι περισσότεροι παίκτες του Προμηθέα Πατρών Β΄. Πριν τον ορισμό των διαιτητών για τον συγκεκριμένο αγώνα, που διεξήχθη στις 26-29 Μαρτίου 2026 (τελική φάση σχολικού πρωταθλήματος), με πήρε ο κ. Μαυραγάνης τηλέφωνο και με ρώτησε αν ήθελα να πάω στην Κύπρο. Του απάντησα θετικά. Μετά τον κάλεσα εγώ και τον ρώτησα αν θέλει κάτι για τους αγώνες. Μου είπε ότι θα με ενημερώσει. Με ξανακάλεσε την ίδια ή την επόμενη ημέρα και μου είπε “σκόνη και θρύψαλα”, εννοώντας ότι πρέπει να κερδίσει η Αναγέννηση και να πάρει το…».

«Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας με έστειλε στην Κύπρο, αλλά ο ορισμός έγινε από την αντίστοιχη ΚΕΔ της Κύπρου. Τα αποτελέσματα που μου ζητήθηκαν τα έφερα ως διαιτητής, σφυρίζοντας καταφανώς και στους δύο αγώνες υπέρ της Αναγέννησης, η οποία πήρε το πρωτάθλημα. Ο ημιτελικός ήταν με την ομάδα “Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης”. Στο τέλος του τελικού υπήρξε ένταση με αθλητή της αντίπαλης ομάδας “Υπατία”, ο οποίος με εξύβρισε. Μετά τους αγώνες αυτούς, γύρισα στο ξενοδοχείο κλαίγοντας από τις τύψεις και είπα “Ως εδώ. Αν δεν πάρω αυτό που μου αναλογεί, δεν θα ξανακάνω εξυπηρέτηση”» κατέθεσε ο μάρτυρας διαιτητής.

Παρόμοια παρέμβαση για στήσιμο αγώνα, σύμφωνα με τον μάρτυρα, φέρεται να ζητήθηκε και στους τελικούς του σχολικού πρωταθλήματος αγοριών τον Μάιο του 2025, ώστε να πάρουν το πρωτάθλημα το σχολείο όπου πήγαιναν τα παιδιά που αγωνίζονταν στον Προμηθέα Πατρών.

Οι παρεμβάσεις αυτές ήταν ιδιαίτερα κρίσιμες και επιζήμιες καθώς επηρέαζαν την είσοδο των αθλητών μαθητών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Τι σημαίνουν οι συνθηματικές φράσεις

Στην μεταξύ τους επικοινωνία για την χειραγώγηση των αγώνων ακόμη και για σχολικά πρωταθλήματα ή πρωταθλήματα παίδων και εφήβων, οι συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν συχνά τις κωδικοποιημένες φράσεις «Σκόνη» και «Σκόνη και θρύψαλα».

Ο μάρτυρας εξήγησε ότι οι επίμαχες φράσεις είχαν ευθεία αναφορά στο πώς γίνονταν οι συνεννοήσεις προκειμένου οι 6 εμπλεκόμενοι να επιτυγχάνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

«Η “σκόνη” σημαίνει να φέρω το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά με λίγες διαμαρτυρίες, ενώ με τη φράση “σκόνη και θρύψαλα” εννοούσε να κάνω τα πάντα, ό,τι είναι δυνατόν, έστω και…» όπως εξήγησε ο διαιτητής και βασικός μάρτυρας στην υπόθεση που αποκάλυψε το σκάνδαλο χειραγώγησης αγώνων και δωροληψιών στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με κενρτική ευθύνη του Βαγγέλη Λιόλιου.