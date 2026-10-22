Λιόλιος Gate: «Ρωτούσε ποιον παίκτη αντιπάλου του Προμηθέα να αποβάλλει» (Videos)
Ρεπορτάζ του MEGA αποκάλυψε πως ο συλληφθέντας πρόεδρος της ΕΟΚ ρωτούσε ποιον παίκτη να κανονίσει να αποβληθεί σε ματς του Προμηθέα με την ΑΕΚ, στον οποίο και έγιναν μεγάλης έκτασης επεισόδια.
Ένα-ένα γίνονται γνωστά τα… επιτεύγματα του Βαγγέλη Λιόλιου στο ελληνικό μπάσκετ. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ που έχει συλληφθεί για το σκάνδαλο στο άθλημα, όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA, ρωτούσε ποιον παίκτη της αντιπάλου ομάδας του Προμηθέα να κανονίσει να αποβληθεί!
Ήταν για παιχνίδι με την ΑΕΚ, στο οποίο αποβλήθηκε ο Κουζμίνσκας με φάουλ, αλλά και ο Σάκοτα λόγω αντίδρασης. Στο ίδιο ματς μάλιστα, υπήρξαν μεγάλης έκτασης επεισόδια λόγω της διαιτησίας.