Λιόλιος Gate: «Ρωτούσε ποιον παίκτη αντιπάλου του Προμηθέα να αποβάλλει» (Videos)

Ρεπορτάζ του MEGA αποκάλυψε πως ο συλληφθέντας πρόεδρος της ΕΟΚ ρωτούσε ποιον παίκτη να κανονίσει να αποβληθεί σε ματς του Προμηθέα με την ΑΕΚ, στον οποίο και έγιναν μεγάλης έκτασης επεισόδια. 

Λιόλιος Gate: «Ρωτούσε ποιον παίκτη αντιπάλου του Προμηθέα να αποβάλλει» (Videos)
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Ένα-ένα γίνονται γνωστά τα… επιτεύγματα του Βαγγέλη Λιόλιου στο ελληνικό μπάσκετ. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ που έχει συλληφθεί για το σκάνδαλο στο άθλημα, όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA, ρωτούσε ποιον παίκτη της αντιπάλου ομάδας του Προμηθέα να κανονίσει να αποβληθεί!

Ήταν για παιχνίδι με την ΑΕΚ, στο οποίο αποβλήθηκε ο Κουζμίνσκας με φάουλ, αλλά και ο Σάκοτα λόγω αντίδρασης. Στο ίδιο ματς μάλιστα, υπήρξαν μεγάλης έκτασης επεισόδια λόγω της διαιτησίας.

Δείτε το ρεπορτάζ:


Δείτε τα επεισόδια που είχαν γίνει λόγω της διαιτησίας:

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