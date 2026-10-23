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Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Τα 820.000 είναι… σηκωμένα και δωσμένα – Η σιωπή δεν ξέρω τι δείχνει»

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός πήρε θέση για το θέμα με τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι του διαιτητή Παπαπέτρου και εξέφρασε εύλογες απορίες για τη… σιωπή γύρω απ’ το θέμα. 

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Τα 820.000 είναι… σηκωμένα και δωσμένα – Η σιωπή δεν ξέρω τι δείχνει»
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Το σκάνδαλο που προκαλεί «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ, ακόμη είναι στην αρχή του. Η συνέχεια έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε ορισμένες απορίες του, αναφορικά με την προέλευση των χρημάτων που βρέθηκαν στα σπίτια διαιτητών.

Παράλληλα, αναρωτήθηκε από ένα σημείο και μετά, τι φανερώνει η σιωπή γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.

Αναλυτικά το σχόλιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Πέρα από τον αγώνα που όλα καλά προχωράμε, τα 820.000 είναι όλα… ολόφρεσκα. Αριθμημένα ένα προς ένα, προς ένα, από την τράπεζα. Άρα δεν είναι ούτε κέρδισα 200 ευρώ στο τάβλι, ούτε είπα τα κάλαντα, ούτε τίποτα. Είναι σηκωμένα και δωσμένα. Πολύ σημαντικό αυτό. Για να μπορέσουν να βρεθούν από που είναι. Σχολικά πρωταθλήματα δύσκολα να δίνουν τέτοια χρήματα. Δύσκολο και σε μικρές κατηγορίες. Για να δούμε… Θα έχει ενδιαφέρον. Επίσης, από κάποια στιγμή και μετά, η σιωπή δεν ξέρω τι δείχνει. Η απόλυτη σιωπή. Φόβο ίσως, υπάρχει, δεν υπάρχει;».

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