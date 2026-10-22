Λιόλιος Gate: Ουκρανός διαιτητής «καίει» τον Κορομηλά - «Μου έδινε €10.000 να σφυρίξω υπέρ Ελλήνων»

Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται ο δεύτερος τελικός του EuroCup το 2021, ανάμεσα στην Ούνικς Καζάν και τη Μονακό, με τον Ουκρανό πρώην διεθνή διαιτητή Μίκολα Αμπρόσοφ να κατονομάζει τον Ηλία Κορομηλά.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, φέρεται να του προτάθηκε το ποσό των 10.000 ευρώ, προκειμένου να ευνοηθεί η ρωσική ομάδα στον αγώνα της 30ής Απριλίου 2021. Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί μία από τις δέκα καταγγελίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και εξετάζονται από τις ελληνικές δικαστικές αρχές.

Η πρόταση για τα 10.000 ευρώ και η φερόμενη παρέμβαση Κορομηλά

Όπως υποστηρίζει ο Αμπρόσοφ, στις 27 Απριλίου 2021 δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Ουκρανό διαιτητή Μπόρις Ρίζικ, ο οποίος φέρεται να του πρότεινε να ευνοήσει την Ούνικς Καζάν με πέντε έως οκτώ διαιτητικές αποφάσεις, έναντι αμοιβής 10.000 ευρώ.

Ο ίδιος αναφέρει ότι απέρριψε την πρόταση. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, ακολούθησε επικοινωνία με τον Ηλία Κορομηλά, ο οποίος φέρεται να επιβεβαίωσε ότι η προσφορά ίσχυε και να τον προέτρεψε να βοηθήσει την ομάδα.

«Σε πήρα να σου πω ότι αυτά που σου είπε ο Ρίζικ για τα 10.000 ευρώ ισχύουν. Στην Ελλάδα είμαστε όλοι αδέλφια και θέλω να στηρίξεις τα αδέλφια μου, τους Έλληνες», φέρεται να του είπε, σύμφωνα με την καταγγελία.

Ο Αμπρόσοφ υποστηρίζει, επίσης, ότι ο Έλληνας διαιτητής τον διαβεβαίωσε πως τα χρήματα ήταν εξασφαλισμένα, ζητώντας του ουσιαστικά να πραγματοποιήσει μια διαιτησία που θα ευνοούσε την Ούνικς Καζάν.

Η τηλεφωνική κλήση διάρκειας 11 λεπτών και 52 δευτερολέπτων

Σημαντικό στοιχείο στην καταγγελία φέρεται να αποτελεί το ιστορικό τηλεφωνικής κλήσης μέσω εφαρμογής, το οποίο, σύμφωνα με τον Αμπρόσοφ, προσκομίστηκε στις ελληνικές δικαστικές αρχές.

Η καταχώριση αφορά κλήση στις 30 Απριλίου 2021, διάρκειας 11 λεπτών και 52 δευτερολέπτων, με τον Ουκρανό πρώην διαιτητή να υποστηρίζει ότι συνομιλούσε με τον Κορομηλά.

Από την πλευρά του, ο Έλληνας διαιτητής φέρεται αρχικά να αρνήθηκε ότι είχε αποθηκευμένο τον αριθμό του Ουκρανού συναδέλφου του. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε ότι η κλήση ενδέχεται να πραγματοποιήθηκε κατά λάθος, επειδή το κινητό του βρισκόταν στην τσέπη του.

Η καταγγελία είχε γίνει ήδη από το 2021

Η υπόθεση δεν προέκυψε για πρώτη φορά τώρα, καθώς ο Αμπρόσοφ υποστηρίζει ότι είχε καταγγείλει την απόπειρα δωροδοκίας ήδη από το 2021. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, μάλιστα, φέρεται να ενημέρωσε σχετικά και τον Ρίτσαρντ Στόουκς, ο οποίος κατείχε τότε θέση ευθύνης στον τομέα της διαιτησίας της EuroLeague.

Υπενθυμίζεται ότι ο δεύτερος τελικός του EuroCup ολοκληρώθηκε με νίκη της Μονακό επί της Ούνικς Καζάν με 86-83, αποτέλεσμα που χάρισε στην ομάδα του Πριγκιπάτου το τρόπαιο της διοργάνωσης.