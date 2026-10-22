Λιόλιος Gate: Ξεκάθαρος ο Ναν μετά το σκάνδαλο - «Θέλω πίσω τα τρόπαιά μου»

Οι τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ και η υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις δεν αφήνουν ασυγκίνητους ούτε τους πρωταγωνιστές των παρκέ. Ανάμεσα σε εκείνους που τοποθετήθηκαν δημόσια ήταν και ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από τα social media.

Ο Αμερικανός άσος του Παναθηναϊκού σχολίασε τις εξελίξεις μέσω Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Θέλω τα τρόπαιά μου πίσω».

Photo 1/2 "Θα ήθελα πίσω τα τρόπαιά μου, με σεβασμό", το μήνυμα του Κέντρικ Ναν Πηγή: Instagram Photo 2/2 Το μήνυμα του Αμερικάνου γκαρντ Πηγή: Instagram

Η συγκεκριμένη ατάκα ήρθε στον απόηχο της υπόθεσης που βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, μετά τις συλλήψεις του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, και ακόμη πέντε προσώπων, στο πλαίσιο της έρευνας για το ελληνικό μπάσκετ.

Το σχόλιο του Ναν παραπέμπει στις εγχώριες αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και στις διεκδικήσεις τίτλων, με τον Αμερικανό να εκφράζει με τον δικό του τρόπο την αντίδρασή του σε όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες.

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει ευρεία συζήτηση στον χώρο του αθλήματος, με αθλητές, μέσα ενημέρωσης και φιλάθλους να παρακολουθούν στενά τις αποκαλύψεις και τις δικαστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.