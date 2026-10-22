Λιόλιος Gate: Κατάθεση «βόμβα» για Μαυραγάνη – Τι ζητούσε σε αγώνα του Προμηθέα με το Λαύριο

Το σκάνδαλο στο μπάσκετ, απ’ όπου κι αν το «πιάσει» κανείς θα λερωθεί. Η υπόθεση «γεννά» διαρκώς πληροφορίες, οι οποίες σοκάρουν για το τι συνέβαινε στο άθλημα στην εποχή του Βαγγέλη Λιόλιου, των φίλων και των συνεργατών του.

Σύμφωνα με αποκάλυψη του «iEidiseis.gr», υπάρχει κατάθεση «φωτιά» για χειραγώγηση αγώνα Προμηθέα-Λαύριο, με πρωταγωνιστή τον συλληφθέντα, Γιώργο Μαυραγάνη. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, το περιστατικό έλαβε χώρα στις 4 Δεκεμβρίου 2019: «μου λέει ότι παλεύει να μ’ ορίσει στο ματς Προμηθέας -Λαύριο, που είναι στις 7-12-19 στην Πάτρα. Όντως μετά από λίγο μου ήρθε ο ορισμός. Το ματς ήταν στις 17:45. Στις 15:43 μου στέλνει μήνυμα ο Μαυραγάνης κι έρχεται στο δωμάτιό μου στο ξενοδοχείο».

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας που είναι διαιτητής, συνέχισε στην κατάθεσή του, σύμφωνα με το δημοσίευμα:

«Μου λέει ότι θέλουμε να κερδίζει ο Προμηθέας όσο πιο πολύ γίνεται στο πρώτο ημίχρονο και στο ημίχρονο θα μου στείλει οδηγίες. Του είπα “ok” και μόλις έφυγε από το δωμάτιο, αφού έκατσε τρία λεπτά μόνο για να μου πει αυτό, του έστειλα να πει κάτι στον μεγάλο (Λιόλιο) ότι εγώ βάζω πλάτη. Το παιχνίδι στο ημίχρονο ήταν 46-29 υπέρ του Προμηθέα. Στις 18:34, ενώ είχε ημίχρονο ο αγώνας, μου έστειλε:

– Λαύριο τώρα είμαστε… Ok;

Και του απαντώ “Ok”.

Δεν κατάλαβα γιατί γινόταν αυτό. Αυτό που μου έκανε τεράστια εντύπωση είναι ότι ο Προμηθέας, σ’ εκείνο το ματς, ξαφνικά ο (σ.σ.: αναφέρει το όνομα) έδωσε χρόνο σε τέσσερις νεαρούς της ακαδημίας (σ.σ.: αναφέρονται τα ονόματα). Κι έτσι η διαφορά άρχισε να πέφτει… Το παιχνίδι τελείωσε 77-66 κι εγώ δεν είχα καταλάβει γιατί υπήρχε ένταση….

Μετά στ’ αποδυτήρια άκουσα ότι ο (σ.σ. αναφέρει το όνομα) είχε παίξει στοίχημα να έρθει νίκη του Προμηθέα κάτω από 10 πόντους και με τους 11 που ήρθε είχε χάσει τον στοιχηματισμό του. Μετά το ματς ήταν φανερά εκνευρισμένος και δεν του μίλησα κι έφυγα. Την Δευτέρα 9/12/2019 του έστειλα μήνυμα για να δείξω ότι εγώ έκανα ό,τι μου είπε κι ότι μίλησα και με τον προπονητή του Προμηθέα αλλά και με τον Λιόλιο κι ήμουν πολύ χαρούμενος.

Έχει ύφος κι έπαρση και μου λέει: Δύο μυστικά υπάρχουν… Το ένα είναι να σε ακούω και το άλλο να έχω υπομονή…, του λέω. Και μου απαντάει: Το πρώτο το βρήκες… Το άλλο… Δε μιλάς … Μου υπενθύμισε δηλαδή να μην μιλάω γι’ αυτά που κάνουμε…».

Η κατάθεση του συγκεκριμένου μάρτυρα, συνοδεύεται από πειστήρια (SMS) τα οποία έστειλε ο Μαυραγάνης. Στα μηνύματα αυτά, μάλιστα, φέρεται να πίνει καφέ εκείνη την ώρα, με τον Βαγγέλη Λιόλιο. Μάλιστα του έστειλε και φωτογραφία των δύο, για να του μεταφέρει και τους χαιρετισμούς του συλληφθέντα προέδρου της ΕΟΚ.

Η κατάθεση αυτή, αποτελεί πειστήριο της γνώσης που είχε ο Λιόλιος, για τις κινήσεις Μαυραγάνη και συγκεκριμένα στη χειραγώγηση του αγώνα Προμηθέας-Λαύριο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.