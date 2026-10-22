Δημητρακόπουλος στο ΜΠΙΦ: «Ηθική δικαίωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου»

Ο δικηγόρος της ΚΑΕ Μαρούσι, μίλησε στην εκπομπή του OnSports στο YouTube, «Το Μπιφ» και στάθηκε στον αγώνα που είχε κάνει ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR σε βάρος των συλληφθέντων του σκανδάλου «Λιόλιος Gate» που έχει προκαλέσει σεισμό στο ελληνικό μπάσκετ.

«Δεν είμαι ο δικηγόρος που χειρίζεται τα θέματα του Παναθηναϊκού. Είναι η κυρία Θάνου, την οποία θεωρώ εξαιρετική νομικό, απ’ τις καλύτερες νέες δικηγόρους. Είναι γεγονός ότι είναι εντυπωσιακό αυτούς τους ανθρώπους που είναι τώρα κατηγορούμενοι για κακουργήματα, νομίζω η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR πρέπει να τους είχε μηνύσει, αλλά πάντως, με δημόσιες δηλώσεις του και ο κ. Γιαννακόπουλος και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στηλίτευαν αυτούς τους συγκεκριμένους διαιτητές και δεν είναι τυχαίο ότι είναι κατηγορούμενοι, έχουν συλληφθεί και πρέπει να ξέρει ο κόσμος πως ένας ανακριτής δεν εκδίδει εύκολα εντάλματα σύλληψης αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις», ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Δικαίως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε καταθέσει μηνύσεις σε βάρος τους. Άκουσα, ότι ο Ολυμπιακός είχε καταθέσει μηνύσεις σε βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τα σχόλιά του. Τι δουλειά έχει ο Ολυμπιακός να επεμβαίνει; Δεν νομίζω ότι νομιμοποιείται. Αν το έχει κάνει είναι άστοχο. Το γεγονός πως αυτοί οι άνθρωποι είναι τώρα κατηγορούμενοι αποτελεί ηθική δικαίωση για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Μέχρι να καταδικαστεί κάποιος, κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι ένοχοι».

Παράλληλα, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος μίλησε και για τα εντάλματα συλλήψεων που εξέδωσε ο ανακριτής για την εν λόγω υπόθεση: «Δύο είναι οι προϋποθέσεις για το ένταλμα συλλήψεως. Να είναι ύποπτος φυγής ή ύποπτος τελέσεως άλλων αδικημάτων. Μόνο τότε… αναγκάζονται οι ανακριτές να βγάζουν ένταλμα συλλήψεως. Αυτές οι δύο οι προϋποθέσεις χρειάζονται και για την προφυλάκιση των κατηγορουμένων. Δεν έχω τα στοιχεία της δικογραφίας, αλλά ο κανόνας είναι ότι όταν ο ανακριτής εκδίδει ένταλμα σύλληψης, κατά 90% ακολουθεί προσωρινή κράτηση. Δεν το εύχομαι αυτό. Αν θα μπορούσα να πω κάτι, μετά τις απολογίες τους, σίγουρα πρέπει να επιβληθεί όρος απαγόρευσης αυτών των ανθρώπων να ασχολούνται με το μπάσκετ. Αυτό νομίζω είναι αυτονόητο. Αν είναι σοβαρά τα στοιχεία ή υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για τα εγκλήματα, είναι μεγάλη πιθανότητα να εκδοθεί ένταλμα προσωρινής κρατήσεως».

Ακόμα, ο δικηγόρος της ΚΑΕ Μαρούσι σχσολίασε: «Στην παρούσα φάση με αυτά που γνωρίζω δεν υπάρχει καμία καταγγελία σε βάρος παράγοντα ομάδας. Από εκεί και πέρα, ο ανακριτής μπορεί να αναβαθμίσει τις κατηγορίες ή να προσθέσει και μπορεί να καλέσει κι άλλους κατηγορούμενους. Η Αστυνομία συνεχίζει το έργο της και αν βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι με την συμπεριφορά τους έχουν λαβώσει την αξιοπιστία του αθλήματος να έχουν την τύχη αυτών που είναι σήμερα κατηγορούμενοι. Κάνω μία έκκληση σε παράγοντες και διαιτητές, οι οποίοι ενδεχομένως συμμετέχουν σε αλλοιώσεις ή δωροδοκίες ή δωροληψίες, αυτοί οι άνθρωποι, όποια ιδιότητα κι αν έχουν, μπορούν να πάνε στον Εισαγγελέα ή την ανακρίτρια, να βοηθήσουν στη διερεύνηση και θα αποκτήσουν ποινική ασυλία. Είναι σημαντικό αυτό το μέτρο, με το οποίο έχουν εξαρθρωθεί μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις. Μπορεί να υπάρξουν κι άλλες καταθέσεις. Βοηθούν και τον εαυτό τους και μία επίπονη λειτουργία της δικαιοσύνης και βλέπω πως η πολιτική ηγεσία έχει αποφασίσει την κάθαρση στον χώρο του Αθλητισμού και του μπάσκετ».

Σε ερώτηση για το αν μπορεί να γίνει άρση τηλεφωνικού απορρήτου σχολίασε: «Αυτά μπορούν να έχουν γίνει αλλά δεν ανακοινώνουν. Να ξέρετε όμως, μιλάω γενικά, ένας που κινείται στο σκοτεινό μονοπάτι της παρανομίας, αυτά δεν τα συζητά από το τηλέφωνο. Οι μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις έχουν εξαρθρωθεί εκ των έσω. Αν υπάρχει κάποιος που δείχνει μετανιωμένος».

Όσον αφορά στην… πορεία των χρημάτων, ο Έλληνας δικηγόρος απάντησε: «Τα μετρητά χρήματα δύσκολα έχουν υπογραφή. Εκτός αν έχουν δακτυλικά αποτυπώματα και βρεθούν από ανθρώπους που ασχολούνται με το μπάσκετ. Για φανταστείτε τα χρήματα που βρέθηκαν σε έναν από τους εμπλεκόμενους, να αποδειχθεί πως υπάρχει εμπλοκή με άνθρωπο ομάδας. Σε αυτή την περίπτωση η υπόθεση παίρνει άλλη διάσταση. Η Αστυνομία θα πρέπει να δουν κι αυτό».