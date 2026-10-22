Δικηγόρος Βαγγέλη Λιόλιου: «Δεν βάζουμε ούτε πράσινο καλαμάκι στο φραπέ μας»

Ο Βαγγέλης Λιόλιος δίνει μια μεγάλη “μάχη” για να αντικρούσει όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Και στον “αγώνα” του αυτόν έχει επιλέξει για συνήγορο του τον γνωστό δικηγόρο κ. Παναγιώτη Παπαϊωάννου. Μάλιστα, ο κ. Παπαϊωάννου στις πρώτες του δηλώσεις κατά την αποχώρηση του από την Ευελπίδων έκανε λόγο για μια “κακοστημένη σκευωρία” και ξεκαθάρισε πως ο πελάτης του είναι ο αθώος.

Ο κ. Παπαϊωάννου δεν έχει κρύψει την αγάπη του για τον αθλητισμό και τον Ολυμπιακό, κάτι που φάνηκε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα ΦΩΣ των Σπορ, χαρίζοντας φοβερές ατάκες για να δείξει τα “ερυθρόλευκα” αισθήματα του.

Ατάκες όπως:

*«Μπορεί να ανήκω σε εκείνους τους Ολυμπιακούς που -για τη φράση έχω το κοπιράιτ- «δεν βάζουμε ούτε πράσινο καλαμάκι στον φραπέ μας», όμως με ενδιαφέρει να γνωρίζω την Ιστορία του αντιπάλου και να του αναγνωρίζω το δικαίωμα να επιδιώκει να με κερδίσει με ό,τι έχει και δεν έχει».

*«Είμαι ευγνώμων που μεγάλωσα και ζω μαζί με τον Ολυμπιακό!».

*«Ο αποκλεισμός μας από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο με 3-2 το 1982 στον μονό αγώνα θα μείνει για πάντα βαθιά χαραγμένος μέσα μου (όταν ακούω εκείνο το «κι εγώ κάλυπτα τον Κατσουράνη», καγχάζω), ιδίως επειδή λίγους μήνες μετά ήρθε εκείνο το επικό δεύτερο μπαράζ του Βόλου, το 2-1. Στο γκολ του τιτάνα Βιθέντε Εσταβίγιο πρέπει να με άκουσε όλο το τετράγωνο».