"Στημένα παιχνίδια, μαύρα λεφτά και το μπάσκετ το βρωμίσατε…"

Από νωρίς στο T-Center ο κόσμος που βρισκόταν στις εξέδρες δεν είχε το μυαλό του μόνο στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μπασκόνια, αλλά και σε όλα όσα γίνονται τις τελευταίες ώρες στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Ο κόσμος είχε μετατρέψει σε… συλλαλητήριο τον αγώνα, με συνεχόμενα συνθήματα κατά του Βαγγέλη Λιόλιου, της Βάσω Τσαρούχα και των λοιπών συλληφθέντων.

Μάλιστα με την έναρξη της αναμέτρησης στη Θύρα 13 αναρτήθηκε πανό που έγραφε:

“Στημένα παιχνίδια, μαύρα λεφτά, το μπάσετε το βρωμίσατε, γ… τον Πειραιά”.