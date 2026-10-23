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Παναθηναϊκός: Ποιες είναι οι πιθανότητές του να τερματίσει στην 8αδα του Conference League

Οι υψηλές πιθανότητες που συγκεντρώνει ο Παναθηναϊκός ώστε να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League 

Παναθηναϊκός: Ποιες είναι οι πιθανότητές του να τερματίσει στην 8αδα του Conference League
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Ο Παναθηναϊκός ήταν κυριαρχικός και υπέταξε από πολύ νωρίς την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν και την σκόρπισε σκοράροντας 5 φορές και έχοντας σε καταπληκτική μέρα τον Σίριλ Ντέσερς που με «ντοπιέτα» υπέγραψε την εμφατική νίκη του «Τριφυλλιού» με 5-1 για τη 2η αγωνιστική του Conference League.

Μετά το εμφατικό του «διπλό» και το «δύο στα δύο» ο Παναθηναϊκός έχει βάλει γερές βάσεις για να βρίσκεται στην πρώτη 8αδα της League Phase του Conference League και να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Οι τελευταίες εκτιμήσεις του Football Meets Data δίνουν αρκετά αυξημένες πιθανότητες στην ομάδα του Τζεικομπ Νίστρουπ να βρίσκεται στην 8αδα στο τέλος της League Phase, αφού συγκεκριμένα συγκεντρώνει 47,9% πιθανότητες, ενώ η παρουσία του στην 24αδα είναι σχεδόν δεδομένη.

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