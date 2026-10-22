· Παναθηναϊκός

Νίστρουπ: «Δεν ήταν καν στο Top 5 των εμφανίσεών μας - Έχουμε καλούς παίκτες σε όλες τις θέσεις»

Ο Δανός τεχνικός έμεινε ευχαριστημένος από την εικόνα του Παναθηναϊκού, ωστόσο θεωρεί ότι μπορεί να γίνουν ακόμα καλύτερες εμφανίσεις.

Θανάσης Μαργαρίτης

Νίστρουπ: «Δεν ήταν καν στο Top 5 των εμφανίσεών μας - Έχουμε καλούς παίκτες σε όλες τις θέσεις»
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Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Καϊράτ, με τον Δανό προπονητή να στέκεται στην επιθετική αποτελεσματικότητα της ομάδας του, η οποία κατάφερε να πετύχει πέντε γκολ και να πάρει ένα σημαντικό τρίποντο.

Όπως υπογράμμισε, παρά το ευρύ σκορ και την παραγωγικότητα του Τριφυλλιού, η συγκεκριμένη εμφάνιση δεν συγκαταλέγεται στις καλύτερες που έχει πραγματοποιήσει η ομάδα, δείχνοντας πως υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίστρουπ

«Είχαμε και καλύτερα ματς από αυτό. Παίξαμε καλά, αλλά δεν είναι στο τοπ 5 των εμφανίσεών μας φέτος. Δύσκολο μέρος για να παίξεις. Είμαστε χαρουμενοι με τους 6 βαθμούς και για τη διαφορά γκολ που χτίζουμε. Δεν παίζει ρόλο σε ποια θέση θα τερματίσεις αλλά και πόσα γκολ θα πετύχεις για να τα καταφέρουμε στο τέλος.

Είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνιση των παιδιών και για του Πάλμερ-Μπράουν και του Τσάπρα για παράδειγμα. Παιδιά που έχουν δουλέψει για να κερδίζουν τα λεπτα. Γλυτώσαμε ενέργεια από κάποια παιδιά. Όλοι είχαμε μεγάλη ένταση στο ματς. Κάναμε διαχείριση και μπορούμε να φτάσουμε στο συμπέρασμα πως έχουμε καλούς παίκτες σε όλες τις θέσεις».

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