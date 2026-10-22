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Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια: Χωρίς Σλούκα η 12άδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς - Ο λόγος της απουσίας

Δείτε τις επιλογές του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στην Μπασκόνια για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια: Χωρίς Σλούκα η 12άδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς - Ο λόγος της απουσίας
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O Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Μπασκόνια στο Telekom Center Athens για την 7η αγωνιστική της EuroLeague, με ξεκάθαρο στόχο να επιστρέψει στις νίκες μετά την πρώτη του ήττα στη διοργάνωση, πριν από μία εβδομάδα από την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει για πρώτη φορά στη διάθεσή του σε ευρωπαϊκό ματς τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του κόντρα στο Περιστέρι για την Stoiximan GBL.

Παράλληλα, διαθέσιμος είναι και ο Ίζακ Μπόνγκα, ο οποίος είχε χάσει μια σειρά αγώνων λόγω προβλήματος στον καρπό. Κανονικά στη 12άδα είναι και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο οποίος είχε κάποιες ενοχλήσεις στην κνήμη, από χτύπημα που δέχθηκε.

Αντίθετα, εκτός 12άδας έχουν μείνει οι Νίκος Ρογκαβόπουλος, Λευτέρης Μαντζούκας και Δημήτρης Μωραΐτης.

Εκτός είναι και ο Κώστας Σλούκας, για προληπτικούς λόγους, καθώς έχει αποφασισθεί η επιστροφή του να γίνει ομαλά και χωρίς βιασύνη, μιας και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θέλει ο έμπειρος γκαρντ να επιβαρυνθεί με συνεχόμενα παιχνίδια.

Αναλυτικά οι επιλογές του Ζοτς για την 12άδα: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Φαλ.

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