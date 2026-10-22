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Λιόλιος Gate: Στο σπίτι της Τσαρούχα βρέθηκαν οι φανέλες του Ολυμπιακού

Η διαιτητής που έχει συλληφθεί και θα απολογηθεί τις επόμενες μέρες, χωρίς να είναι συλλέκτρια είχε μαζί με πολλά χρήματα και τις εμφανίσεις του Ολυμπιακού. 

Λιόλιος Gate: Στο σπίτι της Τσαρούχα βρέθηκαν οι φανέλες του Ολυμπιακού
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Εντύπωση προξένησε σε πολλούς, η ανακοίνωση της αστυνομίας για όσα βρέθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ. Ανάμεσα στα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, τα κινητά και τις διάφορες άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, υπήρχαν φανέλες του Ολυμπιακού και διάφορα αναμνηστικά της ομάδας του Πειραιά.

Αυτά σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στο σπίτι της Βάσως Τσαρούχα. Η διεθνής ρέφερι – σφυρίζει και στην EuroLeague – δεν είναι συλλέκτρια προφανώς, καθώς δεν υπήρχαν φανέλες άλλων ομάδων σπίτι της. Αν υπήρχαν προφανώς θα ήταν κι αυτές στα ευρήματα που παρουσίασε η αστυνομία.

Θυμίζουμε πως οι αρχές παρουσίασαν ως πειστήρια 930.000 ευρώ, 14 κινητά τηλέφωνα, αναμνηστικά (3), άλμπουμ παικτών (2), μπλούζες του Ολυμπιακού (3), φορητοί υπολογιστές και USB. Όλα έχουν κατασχεθεί.

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