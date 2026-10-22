LIVE: Η εξέλιξη σε όλους τους αγώνες του Europa League

Παρακολουθήστε LIVE μέσα από το Onsports, την εξέλιξη όλων των σημερινών (22/10) αναμετρήσεων του UEFA Europa League για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης.