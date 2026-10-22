LIVE: Η εξέλιξη σε όλους τους αγώνες του Europa League

Παρακολουθήστε LIVE μέσα από το Onsports, την εξέλιξη όλων των σημερινών (22/10) αναμετρήσεων του UEFA Europa League για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης.

LIVE: Η εξέλιξη σε όλους τους αγώνες του Europa League
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Δείτε LIVE όλους τους αγώνες

Αράρατ – Άλκμααρ

Στουρμ Γκρατς – Μαρσέιγ (Magenta Sport 7)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Ναϊμέγκεν (Magenta Sport 8)

Γιουβέντους – Ρεν (Magenta Sport 5)

ΟΦΗ – Λεβερκούζεν (Magenta Sport 4)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Χαποέλ Μπερ Σεβά

Λεχ Πόζναν – Σάντερλαντ (Magenta Sport 6)

Φερέντσβαρος – Τορένσε

Μπόρνμουθ – Μίλαν (Magenta Sport 5)

Σέλτικ – Θέλτα (Magenta Sport 8)

Μπεσίκτας – Κρίσταλ Πάλας (Magenta Sport 6)

Βικτόρια Πλζεν – Λέφσκι Σόφιας

Γιαγκελόνια – Άντερλεχτ

Τσέλιε – Σάλτσμπουργκ

Λίλεστρομ – Σοσιεδάδ

Χοφενχάιμ – Λυών (Magenta Sport 7)

Ομόνοια – Μπενφίκα (Magenta Sport 4)

Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας (ANT1 & Magenta Sport 3)

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