LIVE: Η εξέλιξη σε όλους τους αγώνες του Europa League
Παρακολουθήστε LIVE μέσα από το Onsports, την εξέλιξη όλων των σημερινών (22/10) αναμετρήσεων του UEFA Europa League για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Δείτε LIVE όλους τους αγώνες
Στουρμ Γκρατς – Μαρσέιγ (Magenta Sport 7)
Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Ναϊμέγκεν (Magenta Sport 8)
Γιουβέντους – Ρεν (Magenta Sport 5)
ΟΦΗ – Λεβερκούζεν (Magenta Sport 4)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Χαποέλ Μπερ Σεβά
Λεχ Πόζναν – Σάντερλαντ (Magenta Sport 6)
Μπόρνμουθ – Μίλαν (Magenta Sport 5)
Σέλτικ – Θέλτα (Magenta Sport 8)
Μπεσίκτας – Κρίσταλ Πάλας (Magenta Sport 6)
Βικτόρια Πλζεν – Λέφσκι Σόφιας
Χοφενχάιμ – Λυών (Magenta Sport 7)
Ομόνοια – Μπενφίκα (Magenta Sport 4)