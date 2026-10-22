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Ταμπόρδα: «Εμείς κάναμε να φαίνεται εύκολο το ματς» (vid)

Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής χαρακτήρισε δύσκολο το ματς.

Θανάσης Μαργαρίτης

Ταμπόρδα: «Εμείς κάναμε να φαίνεται εύκολο το ματς» (vid)
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Στη δυσκολία της αναμέτρησης με την Καϊράτ στο Αλμάτι στάθηκε ο Βισέντε Ταμπόρδα, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως οι «πράσινοι» κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός αναγνώρισε τις δυσκολίες που έκρυβε η συγκεκριμένη αναμέτρηση, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως ο Παναθηναϊκός έκανε όσα έπρεπε για να φτάσει στην επικράτηση, η οποία ήρθε με άνετο τρόπο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ταμπόρδα

«Δεν ήταν εύκολο ματς, ήρθαμε από 7 ώρες πτήση, δεν ειναι πάντα εύκολο να παρουσιαστείς όπως πρέπει μετά από ένα μεγάλο ταξίδι. Το κάναμε εύκολο το ματς και πήραμε με βάση την απόδοσή μας, κρατήσαμε την ιδια ένταση στο ματς.

Ειμαι πολυ χαρούμενος που σκόραρα, πιο σημαντικό είναι να κερδίζει η ομαδα».

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