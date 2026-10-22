Match Mode με Μπασινά, Γιάννη Αμανατίδη και Telekom Center

Γιώργος Τσαντάκης και Άγγελος Μπασινάς «υποδέχονται» τον Γιάννη Αμανατίδη στο Match Mode και αναλύουν τις ευρωπαϊκές «μάχες» Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΟΦΗ, αλλά και το… Παναθηναϊκός-Μπασκόνια για τη Euroleague.

Καλεσμένος θα είναι ο βετεράνος επιθετικός να δίνει το παρών… ζωντανά από τη Γερμανία και να δίνει τη δική του οπτική για τους αγώνες του Παναθηναϊκού με την Καϊράτ στο Αλμάτι, του Ολυμπιακού με τη Σπάρτα στον Πειραιά και φυσικά του ΟΦΗ με τη Μπάγερν στην Κρήτη.

Μπασκετική παρέμβαση και στην αποψινή εκπομπή με live σύνδεση από το Telekom Center για το… ταμείο του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μπασκόνια.

Ραντεβού στις 23:30 ακριβώς…