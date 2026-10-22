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Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς έπιασε τον Μίκαελ Ίσακ στην κορυφή των σκόρερ στο Conference League

Με τα δύο γκολ που πέτυχε απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι, ο Σίριλ Ντέσερς έφτασε τα 13 στο Conference League, ισοφαρίζοντας την επίδοση του Μίκαελ Ίσακ.

Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς έπιασε τον Μίκαελ Ίσακ στην κορυφή των σκόρερ στο Conference League
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Ο Σίριλ Ντέσερς συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο Conference League, καθώς με την εξαιρετική του εμφάνιση απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι κατάφερε να ανέβει στην κορυφή της λίστας των σκόρερ της διοργάνωσης, μαζί με τον Μίκαελ Ίσακ.

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ομάδα από το Καζακστάν. Αρχικά, στο 24ο λεπτό, ευστόχησε από την άσπρη βούλα σε πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος, ενώ στο 47' σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα με δυνατό σουτ με το αριστερό.

Με αυτά τα δύο γκολ, ο Ντέσερς έφτασε τα 13 συνολικά στη League Phase και στη φάση των ομίλων του Conference League, χωρίς να υπολογίζονται τα προκριματικά, ισοφαρίζοντας τον Μίκαελ Ίσακ της Λεχ Πόζναν.

Ο Νιγηριανός φορ έχει σημειώσει τα συγκεκριμένα τέρματα με τις φανέλες της Φέγενορντ και του Παναθηναϊκού. Στην τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης βρίσκεται ο Βαγγέλης Παυλίδης, με 12 γκολ με την Άλκμααρ, όσα έχουν πετύχει και οι Εράν Ζάχαβι και Αρτούρ Καπράλ. Ακολουθεί ο Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού με 11 τέρματα.

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