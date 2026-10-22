Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια: Με δύο σημαντικές απουσίες και ενδεκάδα οι Βάσκοι
Με δύο σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί η Μπασκόνια στο «Telekom Center Athens» απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR.
Με σημαντικά προβλήματα αναμένεται να αγωνιστεί η Μπασκόνια κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR (22/10, 21:15) για την 7η αγωνιστική της Euroleague.
Όπως έγινε γνωστό, οι Βάσκοι δεν υπολογίζουν σε δύο βασικούς παίκτες, τους Κρις Ντουάρτε και Κόμπι Σίμονς.
Ο Δομηνικανός γκαρντ-φόργουορντ αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα, ενώ ο Αμερικανός playmaker δέχθηκε ένα χτύπημα στο κεφάλι στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος κόντρα στην Τενερίφη.
Μάλιστα, οι διαθέσιμοι παίκτες για τον Βέλιμιρ Περάσοβιτς είναι 11, ανάμεσά τους και ο 18χρονος Πέδρο Σόουζα ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί σε κανένα ματς έως τώρα.
Η 11άδα της Μπασκόνια αποτελείται από τους: Ματέο Σπανιόλο, Ντέιμιον Μπο, Έι Τζέι Λόουσον, Ντι Τζέι Στιούαρτ, Στέφαν Γιοκσίμοβιτς, Ρόντιονς Κούρουκς, Τάντας Σεντεκέρσκις, Κλεμέντ Φριτς, Πέδρο Σόουζα, Μάρσιο Σάντος, Κένεθ Φαρίντ.