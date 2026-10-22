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Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια: Συνθήματα για Λιόλιο, Τσαρούχα, Παπαπέτρου στο T-Center

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού έστειλαν τα δικά τους μηνύματα για όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ.

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια: Συνθήματα για Λιόλιο, Τσαρούχα, Παπαπέτρου στο T-Center
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Σε... διαδήλωση για όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ μετατράπηκε το pregame της αναμέτρησης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και την Μπασκόνια.

Οι φίλαθλοι του Τριφυλλιού αντέδρασαν για τις καταιγιστικές εξελίξεις με τις συλλήψεις των Βαγγέλη Λιόλιου, Βάσω Τσάρουχα, Πέτρου Παπαπέτρου και των υπόλοιπων τριών ανθρώπων του μπάσκετ που φέρονται να κατηγορούνται για χειραγώγηση αγώνων.

Ακούστηκαν πολλά συνθήματα για τους πρωταγωνιστές αυτού του σκανδάλου, ένα εκ των οποίων ανέφερε:

«Η ΤΣΑΡΟΥΧΑ Η Ρ******

ΦΥΛΑΚΗ ΜΑΖΊ ΜΕ ΛΙΟΛΙΟ Η *******

ΓΙΑΤΙ ΣΦΥΡΙΞΕ ΠΟΛΛΕΣ, ΣΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΟ ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ ΒΟΛΕΣ

ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΛΕΜΕΝΑ, ΔΕΝ ΑΞΙΖΑΤΕ Π**** ΟΥΤΕ ΕΝΑ

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Π****, ΓΙΑ ΠΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΑ ΒΡΗΚΕΣ ΤΑ ΛΕΦΤΑ».

Ακολούθησε και άλλο που ανέφερε:

«Οέ, οέ, οέ, η Τσαρούχα με φόρμα ριγέ

με τον Λιόλιο μαζί, μέσα στη φυλακή

και ο Μπαρτζώκας να φέρνει φαΐ»

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